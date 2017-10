Presidente Michel Temer recebe desembargador Baltazar Miranda Saraiva, em reunião no Palácio do Planalto

O presidente da República, Michel Temer (PMDB/SP), recebeu nesta segunda-feira (23/10/2017) o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Baltazar Miranda Saraiva. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, e foi intermediada pela ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois. Na pauta do encontro, os desafios para superação da crise que afeta o país e medidas para modernização do judiciário.