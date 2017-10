Presidente Michel Temer diz que brasileiro viverá 140 anos e deputado Valmir Assunção rebate: “Ele se ridiculariza”

Após agenda no município de Nova Redenção, na Chapada Diamantina, onde participou de um encontro regional de educadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nesta sexta-feira (13/10/2017), o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) criticou a fala do presidente Michel Temer (PMDB) sobre a reforma da previdência. De acordo com Valmir, “Temer continua sua saga para pagar o valor do golpe contra a presidente Dilma”. É que esta semana o peemedebista, em pronunciamento sobre a importância da reforma da previdência, disse que o brasileiro “logo estará vivendo mais de 140 anos”.

“Era só o que faltava. Temer está cada vez mais se ridicularizando perante a opinião pública. Agora ele defende uma reforma da previdência – que não condiz com o que o setor precisa. Nós vamos barrar essas reformas desse governo ilegítimo primeiro nas ruas e ano que vem nas urnas. Tudo ele coloca na conta do trabalhador, essa política econômica nós já conhecemos, é a mesma aplicada por FHC”, frisa Valmir.

O parlamentar petista ainda foi irônico com a declaração de Temer de que os dados da previdência estão pautados no período em que a expectativa de vida era de até os 60 ou 65 anos e que hoje se vive 80 ou mais anos. “Daqui a pouco, viverá 140 anos, então é preciso fazer reformulações”, disse o presidente. Valmir rebateu: “o comentário do presidente é uma mistura de escárnio com a população e desinformação, típico de quem não tem nenhum compromisso com o povo”, finaliza.