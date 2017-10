Prefeitura de Feira de Santana decreta ponto facultativo nas repartições municipais

Os órgãos municipais de Feira de Santana não sujeitos a regime de plantão não funcionarão no dia 03 de novembro de 2017. Através de decreto assinado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, o expediente será facultativo, considerando o feriado de caráter religioso do dia 02 de novembro (Dia de Finados), numa quinta-feira.

Conforme o decreto, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, “em tais circunstâncias é de bom alvitre reduzir custos operacionais no dia subsequente (sexta-feira)”. As horas não trabalhadas no dia 03 de novembro serão compensadas com acréscimo de uma hora de atividade nos dias: 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de outubro e no dia 01 de novembro.