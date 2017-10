Prefeito José Ronaldo visita os CEUs de Feira de Santana e constata interesse da comunidade

Os três Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) de Feira de Santana, localizados nos bairros Jardim Acácia, Cidade Nova e Aviário, estão atraindo a comunidade para várias atividades e serviços oferecidos nesses locais. A constatação é do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que pôde aferir, in loco, o grau de satisfação manifestado pelos usuários destas importantes praças de esporte e cultura.

Nestes espaços físicos, são desenvolvidos cursos e oficinas de práticas culturais, esportivas e de lazer que, em Feira de Santana, entre jovens e adultos, mobiliza um número superior a 1.200 inscritos.

Balé, teatro, música, capoeira, artes plásticas, dança do ventre, atividades funcionais e físicas, skate e jogos de quadra (vôleibol, handebol, futsal, basquetebol), além de cursos preparatórios para a formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, são as demandas mais cotadas pelas comunidades que orbitam em torno dos Ceus.

Integradas num mesmo espaço físico, estas ações têm por objetivo promover a cidadania, sobretudo em áreas consideradas de alta vulnerabilidade social. Esses equipamentos foram criados em 2010 pelo Governo Federal, na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

O prefeito José Ronaldo esteve acompanhado do coordenador do Ceus Amarildo Costa, o diretor de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, José Braga Neto, e do diretor da Secretaria do Planejamento, Sílvio Cláudio Oliveira.