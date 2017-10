Feira de Santana: Prefeito José Ronaldo autoriza construção de estádio no Distrito de Ipuaçu

Dentro de cinco meses, jogos de futebol no distrito Governador João Durval Carneiro serão realizados no estádio que a Prefeitura de Feira de Santana vai construir não local. Uma ordem para que o serviço seja iniciado na manhã do domingo (08/10/2017), pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Para ele, este é um momento único na vida dos desportistas de Ipuaçu, como o local também é conhecido, que souberam esperar para esse sonho coletivo fosse realizado. “Estamos, neste momento, iniciando uma concretização de um sonho que é compartilhado por muitos e que atendem a necessidades de tantos outros”.

O anúncio da obra foi realizado no local onde o estádio de Ipuaçu será construído – um terreno ao fundo da creche. José Ronaldo disse que a escolha da área demanda o tempo devido ao terreno acidentado. “E para que este problema fosse corrigido, um aumento significativo no valor da obra, para uma construção de um muro de contensão com pedra e argamassa”.

O prefeito também anunciou a conclusão de uma divisão da empresa que vai pavimentar ruas nas proximidades da Caixa D’agua. A intervenção atende pedidos de moradores. “Empenhei a palavra com os desportistas e com os moradores daquelas ruas”. Pediu para que uma empresa responsável pela obra, uma LD Engenharia, oferecesse como vagas de emprego, mesmo que temporários, para os moradores do distrito.

O desportista Carlos Alberto afirmou que sempre confiou que Ipuaçu, como todos os outros distritos de Feira de Santana, ganharia seu estádio com dimensões oficiais, alambrado, iluminação, entre outros equipamentos. “Quem não acredita agora ta vendo que o prefeito sempre cumpre o que diz. É um homem de palavra “.

Estiveram presentes o vice-prefeito Colbert Filho, o chefe do Gabinete do Prefeito, Mário Borges, o deputado estatal Carlos Geilson e os Vereadores Luiz Augusto de Jesus (Lulinha da Conceição), Cadmiel Pereira e João dos Santos (João Bililiu).