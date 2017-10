Postos da SEFAZ Bahia nos SACs estão parados em Salvador e RMS

Os fazendários paralisaram nesta quarta-feira (18/10/2017) todas as unidades de atendimento da Secretaria da Fazenda nos SACs de Salvador e região metropolitana. Estão parados os postos nos shoppings Barra, Bela Vista e Salvador, além de Comércio, Camaçari e Lauro de Freitas. A IFMT Metro, na Calçada, que também atende ao contribuinte, também não está funcionando.

O movimento faz parte do calendário de mobilização da categoria, que entra em sua terceira semana de protestos no Estado. Nos dias 2 e 3 de outubro as paralisações ocorreram nas regiões SUL, Extremo Sul, Sudoeste e Oeste da Bahia. Em 9 e 10 de outubro pararam unidades da Sefaz em 13 cidades da região Norte. Ontem parou os postos fiscais da BR-324 e aeroporto.

Toda essa movimentação culminará, no dia 26/10, em uma paralisação geral em todo o Estado, com ato público e assembleia no Prédio-sede da Secretaria da Fazenda, no Centro Administrativo, em Salvador. Na oportunidade será discutido um novo calendário de lutas e ações, além da criação de um Fundo de Greve, informa liderança do movimento.

Os fazendários reivindicam de forma imediata a reabertura de negociações, a convocação de concurso público para todos os cargos da Sefaz, mudança na GDF dos técnicos administrativos e unificação do valor do ponto da gratificação do grupo Fisco (Auditores e Agentes de tributos).