Pós-feriado, dia 13 será ponto facultativo em repartições municipais, informa Prefeitura de Feira de Santana

O expediente nas repartições públicas municipais de Feira de Santana que não prestam serviços essenciais e não são sujeitas a regime de plantão será considerado facultativo no dia 13 de outubro de 2017. No dia 12, quinta-feira, é comemorado o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Entretanto, as horas não trabalhadas na sexta-feira serão compensadas com a extensão das atividades no expediente nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, em uma hora – já a partir da próxima semana, portanto.

Na sexta-feira funcionarão normalmente as policlínicas localizadas no Parque Ipê, George Américo, Rua Nova, Feira X, Tomba, e nos distritos de Humildes e Maria Quitéria, mais a UPA 24h, localizada na Mangabeira e o Hospital da Mulher.

A coleta do lixo domiciliar será feita normalmente, as equipes do SAMU vão estar de plantão, bem como o pessoal da SMT (Superintendência Municipal de Trânsito), para atender eventuais ocorrências.