Polícia Federal diz que adotou medidas preventivas para evitar fraude no concurso da UFBA.

Em nota encaminhada nesta quinta-feira (26/10/2017) ao Jornal Grande Bahia (JGB), a Polícia Federal (PF) declarou que em relação às denúncias e suspeitas de fraude envolvendo o concurso da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a realizar-se neste domingo (29/10/2017), a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia informa que já foi instaurado inquérito policial para total apuração dos fatos, e que também já está de posse de todas as informações solicitadas e prontamente repassadas pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, responsável pela operação de onde partiram as suspeitas.

Informa, ainda, que no dia do concurso serão adotadas medidas preventivas, com a presença de efetivo da Polícia Federal nos locais de prova visando coibir qualquer ato ilícito. Por fim, registra que a fraude em concurso público é crime, previsto no artigo 311-A do Código Penal, com pena de até 4 (quatro) anos de reclusão e multa, e que as pessoas identificadas nessa prática serão presas em flagrante.