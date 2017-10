PM apreende 49 armas e cinco simulacros no fim de semana; ações ocorreram em Salvador, Candeias, Madre de Deus, Santa Bárbara, Tucano e Vitória da Conquista

Durante este final de semana, 49 armas de fogo e cinco simulacros foram apreendidos pela Polícia Militar em diversas ações em Salvador e também em Candeias, Madre de Deus, Santa Bárbara, Tucano e Vitória da Conquista.

Com base nessa amostra, o secretário da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, afirmou que, “mesmo com o trabalho incessante das nossas polícias, que faço sempre questão de parabenizar, percebemos que o fluxo de armamentos nas ruas vem crescendo”. Ressaltou ainda ser preciso um reforço do Governo Federal na fiscalização das nossas fronteiras e um endurecimento das leis para quem for preso com simulacros de arma de fogo.

“Por conta da legislação penal em vigor, quem for pegado com uma arma desse tipo, só pode ficar preso, se houver cometido anteriormente um outro crime”, explicou.

De acordo com o coronel PM Paulo Uzeda, Comandante de Operações da Polícia Militar (COPM), em quase todas as ocorrências onde há apreensão de armas ou simulacros, os criminosos estão sempre com drogas. “Flagrada com um simulacro de armamento, a pessoa só fica presa se, por exemplo, estiver também com drogas. Caso contrário, é liberada e volta às ruas para delinquir novamente”, pontuou.

Numa das ocorrências, no município de Tanquinho, na última sexta-feira (20/10/2017), a 161 quilômetros de Salvador, Milton Ferreira Valungo Neto e Luís Fernando Cordeiro dos Santos foram presos por integrantes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Nordeste), com um simulacro de pistola, 12 trouxas de maconha e uma de cocaína, e apresentados na Central de Flagrantes de Feira de Santana.

Na noite deste domingo (22/10/2017), a 10o Companhia Independente da Polícia Militar apreendeu, em Candeias, dois revólveres calibre 38, com numeração raspada, oito munições do mesmo calibre e um celular, em poder de Douglas do Carmo da Silva e Gérson Pinto da Silva.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).