PCdoB promove 14º Congresso em Brasília

O Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realiza entre os dias 17 e 19 de novembro de 2017 o 14º Congresso Nacional. A atividade partidária ocorre no Auditório do Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília (DF). Na pauta, conferências municipais e estaduais, tribuna de debates, assembleias de coletivos, além da plenária de filiados e militantes do município.

O 4º Congresso do PCdoB apresenta, também discussão sobre assuntos como a nova configuração geopolítica, a crise sistêmica e estrutural do capitalismo, conflitos políticos e ofensiva imperialista, balanço dos governos Lula e Dilma e avaliação do desempenho do PcdoB.

O evento é aberto para filiados e militantes do partido, que podem se inscrever através do site: www.pcdob.org.br.