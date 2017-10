Passeio ciclístico festeja a primavera em Feira de Santana.

A primavera chegou com todas as suas cores, seus cheiros e a sua energia. Nesse clima primaveril, o Rotary Club realiza o 21º Passeio Ciclístico da Primavera, no próximo domingo (08/10/2017), com concentração às 8h, no estacionamento em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. O GBarbosa é um dos apoiadores do evento e ponto de inscrição, que é a doação de apenas 3kg de alimentos não perecíveis, nas lojas ao lado da Rodoviária e na Rua Marechal. A atividade faz parte da campanha #euvoudebikeeuvou.

Os ciclistas percorrerão a Av. Getúlio Vargas e vão concorrer a 10 bicicletas e vários brindes. No ato da inscrição, os participantes ganham a camisa do passeio e ainda ajudarão com as doações de alimentos para as entidades Assec, AAPC, Centro Social Mãe da Providência, Creche e Pré-escola Rubem Cerqueira, Creche e Pré-escola Frutos da Terra, Escola Beatriz Melo da Silva, SOS Sertão e a creche Shalom Kids. O percurso será animado por um mini trio com DJ.

Inscrições e doações

GBarbosa Rodoviária – dias 04 e 05/10/2017, das 14h às 18h

GBarbosa Av. Marechal – dias 06 a 08/10, das 9h às 14h