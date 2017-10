Partido Novo apresenta estratégia para as eleições de 2018; evento ocorre na Câmara Municipal de Feira de Santana

O Núcleo Estadual e a Executiva Nacional do Partido Novo (NOVO) informam como ocorre a participação do partido na Bahia e apresentam estratégia para as eleições de 2018. As atividades ocorrem na quarta-feira (18/10/2017), às 15 horas, na Câmara Municipal de Feira de Santana (CMFS) e conta com palestra de Eduardo Platon.

Gabriel Venturoli, representante do núcleo estadual da Bahia do Parido Novo e Carlos Lacerda representante do núcleo municipal de Feira de Santana explicam que “o NOVO é um movimento que foi iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos. Este grupo de pessoas nunca havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, mas concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias”.