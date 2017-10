Parque do Saber de Feira de Santana recebe exposição do Departamento de Física da UEFS

As capas dos 22 cadernos do Departamento de Física da Universidade Estadual de feira de Santana estão expostas no Salão de Exposições do Museu Parque do Saber até o dia 15 de outubro de 2017. Todos os cadernos, desde 1996, que possuem projeção nacional e reúnem pesquisas realizadas no âmbito da física, trazem, em suas capas, obras de artistas plásticos renomados, a exemplo de Hansen Bahia, João Barcelos e Juraci Dórea.

As obras expostas são um convite à Semana de Física da UEFS, que será realizada nos dias 4, 5 e 6 de outubro em Feira de Santana. Nesta edição do evento tem uma novidade: o Parque do Saber também fará parte da programação. “É uma grande oportunidade de apresentar nosso trabalho enquanto espaço não formal de difusão de conhecimento. Vamos fazer uma viagem pelo universo, pontuando e explicando fisicamente alguns fenômenos”, disse o chefe de Difusão Científica da Fundação Egberto Costa e também diretor do museu Parque do Saber, Basílio Fernandez.

Com o tema ‘A física na princesa do sertão: passado, presente e futuro’ a Semana de Física divulga o trabalho realizado pelo departamento de física da Uefs e promove discussões sobre diversos assuntos no âmbito da física com pesquisadores e especialistas de várias instituições de ensino brasileiras. “Há 20 anos nós realizamos esse trabalho para falar das pesquisas, discutir e mostrar também para a comunidade os conceitos da física. Muito foi feito até aqui, mas também é hora de discutir o que ainda pode ser realizado para tornarmos cada vez mais relevante a física da UEFS”, disse o coordenador da Semana de Física, Antônio Neto.

Para se inscrever e conferir a programação completa da XX Semana de Física acesse: http://dfis.uefs.br/sf/sfisica2017/