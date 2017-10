Parque da Lagoa de Feira de Santana é ‘point’ de comemorações em homenagem ao Dia das Crianças

O Parque da Lagoa, na avenida José Falcão da Silva, é o point garantido para diversão no Dia das Crianças, durante esta semana. O contato com a natureza e as inúmeras opções de lazer têm atraído principalmente grupos de estudantes de escolas públicas e privadas, que estão lotando o equipamento diariamente e esbanjando alegria.

Além de contato com animais, como patos, galinhas, cágados, coelhos, preás e muitos outros, a criançada também se diverte a valer no parque infantil. São balanços, gangorras, escorregadeiras, caixas de areia e muitos outros equipamentos espalhados pelo parque que vêm atraindo os visitantes.

Os pais também aproveitam para se divertir, fazendo piquenique, tirando self e conhecendo os animais que habitam o espaço público mantido pelo Governo Municipal de Feira de Santana. As caminhadas no entorno da lagoa também são outra boa opção.

No Parque da Lagoa também está instalado uma academia ao ar livre, um incentivo a mais para as pessoas se preocuparem com a saúde e praticarem ginástica, já entrando em forma para o verão.

As visitas ao Parque da Lagoa têm sido roteiro obrigatório de escolas públicas e privadas para marcar o Dia das Crianças. E o espaço atende diariamente centenas e até milhares de visitantes, com total conforto e segurança mantida com a presença da Guarda Municipal.