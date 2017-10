Para vereador Luiz Augusto, governador não é bom para Feira de Santana

Durante discurso, na sessão ordinária desta terça-feira (10/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), lamentou o fato do falecimento de uma conhecida e em seguida fez teceu críticas às promessas não cumpridas pelo governador Rui Costa.

“Estávamos quase no sepultamento do senhor João Paulo quando chegou a notícia de que sua esposa, senhora Ednalva, também faleceu. Eles eram separados apenas de corpos e todos ficamos tristes pela notícia. Ontem foi o sepultamento dele e hoje, às 15 horas, será o dela. Assim como ele, ela será sepultada no Cemitério São João Batista”, lamentou.

Ainda no uso da tribuna, Lulinha fez coro ao pronunciamento do colega Cadmiel Pereira (PSC), quanto à falta de previsão para construção do novo hospital geral de Feira de Santana. “Eu sempre disse aqui que o governador Rui não gosta de Feira. Ele teve 126 mil votos nesta cidade, sete mil a mais que Paulo Souto e não honrou com um compromisso sequer feito durante a campanha eleitoral. Disse em programas de rádio que o novo hospital seria inaugurado no primeiro semestre pós eleição, que construiria um centro de convenções, um aeroporto de carga e descarga e uma via de acesso do aeroporto para Tanquinho, mas até agora nada foi feito”, lembrou.

O edil ressaltou que a população feirense está sofrendo com a saúde. “Principalmente quando se trata de regulação e cirurgias ortopédicas. O HGCA não suporta mais a demanda, são pacientes daqui e das cidades pactuadas. Temos UPAs, mas elas não conseguem a regulação e o governador quer construir mais UPAs para continuar morrendo gente?”, questionou.

Lulinha lembrou mais que já foram inaugurados hospitaisem Salvador, Lauro de Freitas e outras cidades “Mas, enganou a população de Feira. A desculpa é que Temer está segurando o dinheiro, mas por que não fez enquanto Dilma estava no poder? O Governo do Estado não faz obras em Feira, um exemplo foi a Lagoa do Suabé, que até hoje não teve a obra concluída. O dinheiro já veio e não findam a obra, não há uma cobertura sequer no local, agora no verão será impossível ficar lá com o sol quente. Até o projeto da Lagoa quem fez foi o Município e encaminhou para Lula. Governador é bom para fora, para Feira não”, finalizou.