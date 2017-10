PapoCorreria: governador Rui Costa recebe comandante da Ronda Maria da Penha em bate-papo com internautas

A partir das 12h desta terça-feira (10/10/2017), o governador Rui Costa conversa com internautas, ao vivo pelo Facebook, na terceira edição do #PapoCorreria, como foi batizada a transmissão em vídeo feita em sua página oficial na rede social. Desta vez, Rui também conversará com a major Denice, comandante da Ronda Maria da Penha desde 2015 e vencedora do prêmio Claudia 2017, na categoria políticas públicas.

Dez de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, tema que será abordado na entrevista virtual, que tem como objetivo garantir ainda mais transparência à gestão do governador. A agenda de Rui nos próximos dias e as obras do Governo do Estado nas estradas, entre outros assuntos, também estarão na pauta do #PapoCorreria de hoje.

Os internautas podem assistir à entrevista na página do governador Rui Costa no Facebook, no endereço www.facebook.com/ruicostaoficial. A primeira edição do #PapoCorreria aconteceu no dia 26 de setembro e o bate-papo será realizado semanalmente sempre a partir das 12h das terças-feiras.