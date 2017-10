PapoCorreria: governador Rui Costa conversa ao vivo com internautas pelo Facebook

Nesta terça-feira (17/10/2017), a partir das 12h, o governador Rui Costa volta a conversar ao vivo com os internautas, em mais uma edição do #PapoCorreria, como foi batizada a transmissão em vídeo feita em sua página oficial no Facebook.

Os interessados em participar da entrevista ao vivo com o governador na rede social só precisam acessar a página oficial de Rui no Facebook, no endereço www.facebook.com/ruicostaoficial. Durante a conversa, os internautas podem acompanhar e também fazer perguntas ao governador na área de comentários do post