PapoCorreria: direto de Ubatã, Rui Costa anuncia contratação de estagiários pelo Governo

O governador Rui Costa faz a primeira edição do #PapoCorreria no interior do estado nesta terça-feira (24/10/2017). A entrevista, ao vivo pelo Facebook, a partir das 12h, será na cidade de Ubatã, onde Rui assina ordem de serviço para construção do Centro de Treinamento para Canoagem.

No programa desta terça, Rui anuncia a contratação de universitários por secretarias e órgãos do Governo do Estado, por meio do programa Partiu Estágio. O principal foco do programa, no entanto, continua sendo responder a perguntas dos internautas.

Essa será a quinta edição do #PapoCorreria, como foi batizada a conversa do governador com internautas em sua página oficial no Facebook (facebook.com/ruicostaoficial).