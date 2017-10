Operação Silere apreende veículo e equipamentos de som na Liberdade, em Salvador

Realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, a ‘Operação Silere’ apreendeu um veículo, modelo Gol, cinco caixas de som e um módulo, durante abordagens nos bairros da Liberdade, Pau Miudo, IAPI, Baixa de Quintas, Cidade Nova, Santa Mônica e no Largo do Tamarineiro. A ação, que começou às 21h do sábado (21/10/2017) se estendeu até a 1h deste domingo (22/10/2017), visa reduzir casos de poluição sonora em Salvador, e outros crimes que possam decorrer, como tráfico de drogas e até homicídios.

De acordo com o Major Ricardo Silva, comandante da 37ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM/Liberdade), três viaturas da sua unidade integraram a operação, que contou ainda com três equipes da Guarda Municipal e um caminhão da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

“Recebemos muitas denúncias dessas localidades, e sabemos que junto a essa desordem, de som alto, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas, eventualmente descabam para outros tipos de crimes”, explicou major Ricardo.

Ainda durante a operação, três bares, duas residências, uma igreja evangélica e três veículos foram abordados, sendo que o Gol de placa KLK -9273 foi encaminhado para o pátio da Transalvador.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).