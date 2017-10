Ogra do Governo Rui Costa, Policlínica Regional de Feira de Santana é executada dentro do cronograma

“A saúde tem que ser colocada em primeiro lugar. Esse é mais um dos compromissos do Governo do Estado!”. Assim afirmou o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, José Cerqueira Neto (Zé Neto, PT), ao visitar as obras da Policlínica Regional de Feira, na manhã da segunda-feira (07/08/2017).

Com entrega prevista para junho de 2018 e investimento de R$ 24 milhões, a policlínica ficará localizada na Avenida Eduardo Fróes da Mota, bem ao lado do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira. Ao visitar as obras, Zé Neto foi recebido pelo engenheiro responsável, Euller, que afirmou que os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma.

Dentro do consórcio de saúde 28 cidades serão beneficiadas, de acordo com as necessidades de cada uma, que poderão ser apontadas pelos próprios prefeitos, e assim terão cotas baseadas no número de habitantes. Consultas, exames e 18 serviços especializados serão fornecidos à população, a exemplo de exames como tomografias, endoscopia digestiva, ressonâncias, ecocardiograma, eletrocardiograma, dentre outros. 40% desses atendimentos serão destinados a Feira de Santana.

Os 28 municípios que integram o consórcio são Amélia Rodrigues, Anguera, Capela do Alto Alegre, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ichú, Ipirá, Irará, Mundo Novo, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, Santanópolis, Santo Estevão, Serra Preta, Teodoro Sampaio, Antônio Cardoso, Baixa Grande, Candeal, Gavião, Ipecaetá, Pé de Serra, Pintadas, Rafael Jambeiro, Santa Bárbara, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Terra Nova.

“Todo trabalho realizado tem por objetivo fazer com que Feira e região possam ter um atendimento de saúde cada dia com uma qualidade melhor. É com trabalho que se vence a crise”, concluiu o deputado.