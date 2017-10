Obras do Centro POP Rua serão concluídas até fim do mês, informa Prefeitura de Feira de Santana

Moradores de rua passarão a contar com uma sede própria do equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) especializado em garantir assistência ao público que vive nas vias públicas. Até o final deste mês, conforme previsão da construtora, as obras do Centro de Referência Especializada para População de Rua Elizabeth Martins (Centro Pop Rua) estarão totalmente concluídas.

Além de fazer parte da estrutura própria da Prefeitura, a nova sede do Centro Pop traz algumas vantagens importantes para o público assistido, conforme frisa o secretário de Desenvolvimento Social (Sedeso), Ildes Ferreira. “O novo prédio possui estrutura definida especialmente para atender às necessidades do público, com todo conforto necessário em local privilegiado, amplo e bem ventilado. Além disso, continuarão contando com o atendimento de profissionais altamente capacitados”, frisou.

O diretor da Construtora Lima Souza, João Carlos Lima Barreiros, inspecionou as obras na segunda-feira (09/10/2017), e assegurou que os serviços devem ser concluídos nos próximos 15 dias. “O que falta agora são pequenos arremates, colocação de algumas grades e corrimão, nova pintura e limpeza geral”, frisou.

Para garantir agilidade na conclusão das obras dentro do prazo previsto, o serviço está sendo executado, conforme informou João Lima, por oito profissionais da construção civil. “Vamos trabalhar intensamente para garantir o prazo”.