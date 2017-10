Obras de modernização do Porto de Salvador serão inauguradas nesta quinta-feira

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e a JMacêdo inauguram nesta quinta-feira (26/10/2017), às 17h, obras de modernização da estrutura de recepção de trigo do Porto de Salvador. Com investimentos de R$ 27 milhões da J. Macêdo, maior fabricante nacional de farinha de trigo, foram instalados um novo descarregador de grão de navios com sistema de aspiração e recolhimento de partículas em suspensão, três novos transportadores, um novo elevador de canecas e instalação de um equipamento de transferência com respectiva balança rodoviária e sistema de despoeiramento.

O novo equipamento descarregador tornará a movimentação de trigo mais rápida, segura e eficiente, garantindo ganho de produtividade nas operações com grãos, chegando a dobrar a capacidade de retirada de trigo dos navios de 150 toneladas/hora para 300 toneladas/hora. Outro impacto positivo será na logística e limpeza, já que o processo de atualização irá minimizar contaminações por efluentes e derramamentos de grãos na área do cais, a exemplo da geração de resíduos sólidos.

Instalado no atual Cais de Carvão, o novo equipamento fabricado pela suíça Bühler é composto por um descarregador tipo portalino, com uma lança de 22m de extensão dotada de conchas para entrada no porão de navios e um transportador, que leva o grão para o prédio da nova balança e de descarregamento de caminhões.