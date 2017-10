OAB promove maior evento jurídico da Bahia

Milhares de advogados, estudantes e juristas de todo o estado são esperados para a VI Conferência Estadual da Advocacia, maior evento jurídico baiano, que acontece entre 16 e 18 de outubro de 2017, no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande. Com o tema “Desafios para valorização da advocacia”, o encontro, que já oabconta com mais de mil inscritos, reunirá importantes nomes da área para debater os principais temas de interesse da categoria, que vive a pior crise da história recente do judiciário baiano.

Gratuita e trienal, a conferência integra o ciclo de eventos estaduais preparatórios para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que será realizada em São Paulo, de 27 e 30 de novembro. No total, serão realizados 25 painéis, divididos em 75 palestras, e dois workshops. Participarão da abertura o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamachia, ao lado do presidente da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, e o professor Fredie Didier, um dos principais nomes do direito na atualidade.

“A Conferência Estadual é uma oportunidade ímpar para debater temas vitais para a advocacia e a sociedade, com o propósito de buscar soluções objetivas para a superação dos desafios do atual cenário político, jurídico econômico e social, rumo à valorização das advogadas e advogados e de sua atuação profissional”, pontua Luiz Viana.

Principal problema da advocacia baiana na atualidade, a crise do judiciário e os desafios da classe são destaque na programação. Para discutir os temas, serão realizados os painéis “Os Reflexos da Crise do Judiciário no Exercício da Advocacia”; “O Enfrentamento da Violação de Prerrogativas no Exercício da Advocacia”; “Desafios da Advocacia do Interior, Honorários: Valorização e Combate ao Aviltamento” e “Jovem Advocacia: Cenário e Perspectivas”.

Questões sociais e políticas de repercussão na atualidade e diferentes vertentes do direito, como penal, ambiental, trabalhista, tributária e previdenciária, também fazem parte da programação, que conta, ainda, com dois worshops: “Oratória”, ministrado pelo professor Pedro Barroso, e “Redes Sociais para Advogados e Escritórios Jurídicos”, pela consultora de marketing estratégico Maiara Trombini.

Interessados podem realizar a inscrição e acessar a programação pela internet, na plataforma de eventos Sympla (www.oab-ba.org.br/conferenciaestadual). “A participação no evento garante certificação de 24 horas, mediante 75% de presença nas atividades, para fins de integralização curricular”, finaliza a diretora tesoureira da OAB e coordenadora científica do evento, Daniela Borges.