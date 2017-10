“O maior desejo do povo brasileiro é colocar Michel Temer para fora”, afirma senadora Lídice da Mata

A líder do PSB no Senado, Lídice da Mata, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25/10/2017), para comentar a votação da segunda contra o presidente Michel Temer, acusado de corrupção pela Procuradoria Geral da República. Em vídeo divulgado, a parlamentar baiana afirmou que o maior desejo do povo brasileiro é colocar Michel Temer para fora da Presidência da República.

Ela afirmou que o “ilegítimo” se livrou (na primeira denúncia), após uma negociação com deputados, liberando recursos que são do povo brasileiro, através de emendas parlamentares e entregas de cargos. “Também negociou com ruralistas portaria que dificulta o combate escravo no Brasil”, disse.

A oposicionista afirmou que o esforço da bancada de minoria é não dar quórum, para dificultar cada vez mais a situação de Temer. Ela conclamou os internautas para que eles pressionem os deputados baianos e disse ainda que o presidente conduz uma agenda de entrega do patrimônio brasileiro, o que vai ocasionar a perda da soberania nacional.