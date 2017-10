“O Brasil precisa de uma intervenção popular”, afirma senadora Lídice da Mata, durante II Conferência do Jornal Grande Bahia

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse neste sábado (30/09/2017), em Feira de Santana, município a 108km de Salvador, que o Brasil precisa de uma intervenção popular. A parlamentar baiana participou de evento promovido pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e Jornal Grande Bahia (JGB).

Na abertura do encontro comandado pelo presidente da ABI, jornalista Domingos Meirelles , a socialista defendeu que o povo brasileiro retome o protagonismo das decisões do país. “Neste momento de instabilidade, com um presidente com baixa popularidade e tomando medidas que prejudicam a população, a única saída é antecipar as eleições, pois a cada dia há um escândalo e isso tem gerado vários conflitos. A democracia, como o povo decidindo os rumos do País acalmará os ânimos e pacificará a nação”, disse.

A senadora citou exemplos de países desenvolvidos como o Japão que, embora seja parlamentarista, convocou um novo pleito, dando ao povo a sua legitimidade para escolher os destinos do País.

Além de Lídice, estavam presentes autoridades municipais e os deputados estaduais Angelo Almeida (PSB) e Carlos Geilson (PSDB), alem de representantes do setor de comunicação como proprietários e profissionais de sites, blogs, jornais e emissoras de rádio.