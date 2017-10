Nova sede da 52ª Companhia da PM é inaugurada em Lauro de Freitas

A sede da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar, uma das unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo em Lauro de Freitas, passa a funcionar na rua Amarílio Thiago dos Santos, nº 144. Na manhã desta terça-feira (17/10/2017) uma nova estrutura – fruto de parceria entre estado, município e iniciativa privada – foi entregue à população, com participação do secretário Maurício Teles Barbosa, da prefeita Moema Gramacho, o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, entre outras autoridades.

No imóvel que abriga a 52ª CIPM também está prevista a instalação da sede da Operação Ronda Maria da Penha e reserva espaço para ações do Programa Estadual de Resistência às Drogas (Proerd), iniciativa que atualmente atende a mais de 1.500 crianças de Lauro de Freitas. “Este é o resultado do trabalho de parceria. Quando cada setor se sente responsável pela segurança pública e dá a sua contribuição, quem sai ganhando é a população. E nesse sentido, a prefeitura e a iniciativa privada de Lauro de Freitas são exemplo para outras cidades e gestores”, afirmou o secretário Maurício Barbosa.

De acordo com a prefeita Moema Gramacho parte do terreno doado para a instalação da unidade policial também deve ser utilizado para a realização de ações sociais. “Assim como o governo, o município de Lauro de Freitas partilha da ideia que só ações de polícia não são suficientes para resolver o problema da violência. Cada setor tem que fazer a sua parte e ajudar”, destacou. A prefeitura local também disponibilizou duas viaturas, empregadas futuramente no Proerd e na Ronda Maria da Penha.

A solenidade de inauguração também contou com homenagens. Conhecido como o “prefeito” da 52ª, o subtenente Jardelino, recebeu uma placa de reconhecimento pela grande dedicação às ações da unidade. “Ele representa muito bem os guerreiros que atuam aqui na 52ª CIPM. Se conseguimos reunir parceiros e amigos que colaboraram para o lançamento desta nova sede é graças à dedicação dos homens e mulheres que fazem parte deste grupo”, afirmou o comandante da 52ª CIPM, major Fabrício Oliveira, articulador das ações que possibilitaram a construção da unidade.

Como forma de agradecimento aos envolvidos na construção do imóvel, duas placas foram instaladas. Em uma delas são apresentadas os policiais da unidade e, na outra, os amigos e colaboradores que ajudaram com doações e participaram ativamente para a concretização da iniciativa.

Também participaram da solenidade o subsecretário da SSP, Ary Pereira de Oliveira, o comandante da Região Integrada de segurança Pública/Leste, coronel Luziel Andrade, antigo comandante da Risp/Região Metropolitana de Salvador, hoje comandada pelo coronel Alfredo Nascimento, que também esteve presente.