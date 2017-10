Nova edição do Pelourinho Dia e noite enche de vida e arte o Centro Histórico de Salvador

Um novo programa Pelourinho Dia e Noite será lançado no próximo dia 05 de outubro de 2017 no Pelourinho, com a presença do prefeito ACM Neto, que percorrerá o circuito onde as atividades culturais acontecerão de domingo a domingo, de outubro a dezembro deste ano, enchendo novamente de vida o Centro Histórico de Salvador e levando ao local turistas e, especialmente, os soteropolitanos. Serão 11 ações culturais semanais, nove delas calendarizadas, gratuitas, em logradouros públicos em múltiplas linguagens – música, dança, teatro, gastronomia, artesanato, fotografia, cinema e muita história da Bahia.

Nesta nova edição, o Pelourinho Dia e Noite traz como diferenciais características estruturantes, de pesquisa e fomento, já que mais do que realizar eventos, o programa proporciona, por exemplo, a residência das orquestras do Popelô nas igrejas do Centro Histórico, com seus ensaios abertos, missas orquestradas e apresentações públicas; ou, ao realizar a Maratona Clic, coloca jovens para fotografar depois de uma aula sobre a história do Pelourinho. O programa também é calendarizado, o que permite a continuidade do trabalho de grupos nativos da área, como os que integram as ações ‘República do Pelô’ – Banda Didá, Kizumba, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha do Pelô – e Viradão do Samba – Bambeia, Samba de Verdade e Botequim.

“Calendarizamos as ações culturais, contemplamos múltiplas linguagens, prestigiamos nossos artistas e damos visibilidade ao caldeirão cultural do Centro Histórico, buscando atender a soteropolitanos e visitantes”, afirma a diretora de Gestão do Centro Histórico, Eliana Pedroso. A Diretoria de Gestão do Centro Histórico é um órgão pertencente à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, que tem à frente o secretário Claudio Tinoco. As ações do Pelourinho Dia e Noite integram o programa Salvador 360, no eixo Centro Histórico.

Programação de outubro do Pelourinho Dia & Noite

05/10 (quinta-feira) – Lançamento do Novo Pelourinho Dia & Noite – a partir das 18:30, com saída do Largo do Pelourinho, circuito com várias ações acontecendo em sequência. Abertura com participação do prefeito ACM Neto.

06/10 (sexta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Igreja da Ajuda, Igreja e Museu da Santa Casa de Misericórdia, Catedral Basílica Primacial do Salvador, Igreja da venerável ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, Igreja de São Pedro dos Clérigos, Igreja da Ordem Terceira do São Francisco, Igreja e Convento de São Francisco Ordem Primeira, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, Igreja do Boqueirão, Venerável Ordem Terceira do Nossa Senhora do Carmo e Igreja e Convento do Carmo Ordem Primeira – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus, com grupos e percussão – Banda Didá, Kizumba, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha do Pelô – um grupo se apresenta por dia – 17:30 horas.

Circuito Jorge Amado – Musical de Rua – itinerante – do Largo do Pelourinho à Cantina da Lua – trilha sonora de Gerônimo Santana, grande elenco de atores baianos e participação da Cia de Dança Tradições – das 19 às 21 horas.

07/10 (sábado) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Orquestra de Câmara de Salvador – OCSal – maestro Ângelo Rafael – das 10 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

08/10 (domingo) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Concertos Abertos com Orquestras aos Domingos – Igreja de São Francisco – cada semana uma orquestra – das 11 às 12 horas.

Culinária Baiana Original com Arte, por Manoel Querino – cardápio criado a partir de receitas descritas no livro ‘Arte Culinária na Bahia’, de 1916, de Manoel Querino, harmonizadas com pequenas cenas com ‘dramaturgia gastronômica’ – restaurantes e bares do Pelourinho e Largo do São Francisco – a partir das 11 horas.

Feira de Artes e Encantos do Sagrado – Montepio do Artistas – Largo do São Francisco – com obras originais de artesãos baianos – a partir das 11 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 12 horas.

09/10 (segunda-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja do Boqueirão – Orquestra Afrosinfônica – maestro Bira Marques – das 17 às 19 horas.

10/10 (terça-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja da Misericórdia – Sanbone Pagode Orquestra – maestro Hugo Sanbone – das 17 às 19 horas.

Viradão do Samba – Encontro do Samba na Terça da Benção, com os grupos Bambeia, Samba de Verdade e Botequim – Praça da Sé, Largo do Pelourinho e Terreiro de Jesus – 19 horas.

11/10 (quarta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de São Domingos – Orquestra São Salvador – maestro Fred Dantas – das 17 às 18 horas.

Popelô – Missa Orquestrada – Igreja de São Domingos – com a Orquestra São Salvador, do maestro Fred Dantas – às 18 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

12/10 (quinta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

13/10 (sexta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

Circuito Jorge Amado – Musical de Rua – itinerante – do Largo do Pelourinho à Cantina da Lua – trilha sonora de Gerônimo Santana, grande elenco de atores baianos e participação da Cia de Dança Tradições – das 19 às 21 horas.

14/10 (sábado) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Orquestra de Câmara de Salvador – OCSal – maestro Ângelo Rafael – das 10 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

15/10 (domingo) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Concertos Abertos com Orquestras aos Domingos – Igreja de São Francisco – cada semana uma orquestra – das 11 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 12 horas.

16/10 (segunda-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja do Boqueirão – Orquestra Afrosinfônica – maestro Bira Marques – das 17 às 19 horas.

17/10 (terça-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja da Misericórdia – Sanbone Pagode Orquestra – maestro Hugo Sanbone – das 17 às 19 horas.

Viradão do Samba – Encontro do Samba na Terça da Benção, com os grupos Bambeia, Samba de Verdade e Botequim – Praça da Sé, Largo do Pelourinho e Terreiro de Jesus – 19 horas.

18/10 (quarta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de São Domingos – Orquestra São Salvador – maestro Fred Dantas – das 17 às 18 horas.

Popelô – Missa Orquestrada – Igreja de São Domingos – com a Orquestra São Salvador, do maestro Fred Dantas – às 18 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

19/10 (quinta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

Cinema na Praça – Largo de Santo Antônio – 19 horas

20/10 (sexta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

Circuito Jorge Amado – Musical de Rua – itinerante – do Largo do Pelourinho à Cantina da Lua – trilha sonora de Gerônimo Santana, grande elenco de atores baianos e participação da Cia de Dança Tradições – das 19 às 21h.

21/10 (sábado) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Orquestra de Câmara de Salvador – OCSal – maestro Ângelo Rafael – das 10 às 12 horas.

Sabor & Arte do Carmo ao Santo Antônio – vários locais – arte itinerante de múltiplas linguagens – das 15 às 20 horas.

Maratona Clic – De Olho na Imagem e na História – Terreiro de Jesus – concurso relâmpago de fotografia por celular para jovens de 14 a 24 anos – das 10 às 14 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

22/10 (domingo) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Concertos Abertos com Orquestras aos Domingos – Igreja de São Francisco – cada semana uma orquestra – das 11 às 12 horas.

Culinária Baiana Original com Arte, por Manoel Querino – cardápio criado a partir de receitas descritas no livro ‘Arte Culinária na Bahia’, de 1916, de Manoel Querino, harmonizadas com pequenas cenas com ‘dramaturgia gastronômica’ – restaurantes e bares do Pelourinho e Largo do São Francisco – a partir das 11 horas.

Feira de Artes e Encantos do Sagrado – Montepio do Artistas – Largo do São Francisco – com obras originais de artesãos baianos – a partir das 11 horas.

Popelô – Concertos com Orquestras aos Domingos – Igreja de São Francisco – das 11 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 12 horas.

23/10 (segunda-feira) – Caminhos da Fé no Centro – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja do Boqueirão – Orquestra Afrosinfônica – maestro Bira Marques – das 17 às 19 horas.

24/10 (terça-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja da Misericórdia – Sanbone Pagode Orquestra – maestro Hugo Sanbone – das 17 às 19 horas.

Viradão do Samba – Encontro do Samba na Terça da Benção, com os grupos Bambeia, Samba de Verdade e Botequim – Praça da Sé, Largo do Pelourinho e Terreiro de Jesus – 19 horas.

25/10 (quarta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de São Domingos – Orquestra São Salvador – maestro Fred Dantas – das 17 às 18 horas.

Popelô – Missa Orquestrada – Igreja de São Domingos – com a Orquestra São Salvador, do maestro Fred Dantas – às 18 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

26/10 (quinta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

27/10 (sexta-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

Circuito Jorge Amado – Musical de Rua – itinerante – do Largo do Pelourinho à Cantina da Lua – trilha sonora de Gerônimo Santana, grande elenco de atores baianos e participação da Cia de Dança Tradições – das 19 às 21 horas.

28/10 (sábado) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Orquestra de Câmara de Salvador – OCSal – maestro Ângelo Rafael – das 10 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 17:30 horas.

29/10 (domingo) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas.

Popelô – Concertos abertos com orquestras aos domingos – Igreja de São Francisco – cada semana uma orquestra – das 11 às 12 horas.

República dos Tambores – Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus – circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico com grupos e percussão – 12 horas.

30/10 (segunda-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja do Boqueirão – Orquestra Afrosinfônica – maestro Bira Marques – das 17 às 19 horas.

31/10 (terça-feira) – Caminhos da Fé no Centro Histórico – das 07 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Popelô – Residência de Orquestras nas Igrejas – ensaios abertos – Igreja da Misericórdia – Sanbone Pagode Orquestra – maestro Hugo Sanbone – das 17 às 19 horas.

Viradão do Samba – Encontro do Samba na Terça da Benção, com os grupos Bambeia, Samba de Verdade e Botequim – Praça da Sé, Largo do Pelourinho e Terreiro de Jesus – 19 horas.