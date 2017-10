Noturnos No Paraíso faz show da turnê ‘Na Veia do Rock’ em Feira de Santana

Nova geração do rock baiano, a banda Noturnos No Paraíso se apresenta pela primeira vez em Feira de Santana. O show que acontece neste sábado (28/10/2017), na Cúpula do Som, faz parte da turnê ‘Na Veia do Rock’. A banda recebe como convidado o guitarrista Gustavo Mullem (ex-Camisa de Vênus). O evento ainda conta com as apresentações de Tripulação 14 e Dj Lerry.

Criada em 2015, a banda é formada por Alisson Suzart (vocal e guitarra), Éverton Santos (contrabaixo), Victor Carmo (guitarra) e Luiz Müllem (bateria).

O grupo lançou no mês de julho, no Teatro Gregório de Matos, o primeiro EP, com cinco faixas autorais: ‘Tudo Melhor’, ‘Espinho’, ‘Já não sei se Vou ou se Fico’, ‘Tudo ou Nada’ e ‘Curvas do Acaso’.

A banda traz como proposta o desenvolvimento de um movimento cultural autêntico, com novas possibilidades musicais. Suas principais influências são o rock brasileiro dos anos 80 e 90, e o britânico dos anos 70.

A Noturnos tem feito shows em lugares alternativos e casas noturnas de Salvador e do interior do Bahia, como no Dubliners Irish Pub, projeto ‘Conversa Cantada’ da Faculdade de Educação, Toca do Raul em Jequié e Seminário de Arte Cultura de Imbassaí (Saci), no Litoral Norte.