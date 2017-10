Mutirão realiza exames cardíacos de forma gratuita em Feira de Santana; atividade é promovida pela Escola de Ecocardiografia da Bahia

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2017, acontece em Feira de Santana um mutirão para realização de Doppler de Carótidas e Vertebrais, exame que pode evitar o acidente vascular cerebral (AVC). A ação está sendo promovida pela Escola de Ecocardiografia da Bahia, sob a coordenação do médico cardiologista André Almeida. Os pacientes devem solicitar inscrição até esta quarta-feira (18).

O exame, que será realizado de forma gratuita e com emissão de laudo, trata-se de um estudo com ultrassom que avalia o fluxo de sangue que sai do coração e vai através das carótidas (vasos) para o cérebro. “A obstrução, ou seja, a presença de placas de gordura nesses vasos é uma das principais causas de derrame cerebral”, alerta o cardiologista. De acordo com André Almeida, participarão do mutirão os pacientes que encontram-se na área de risco. “Pessoas que tenham acima de 45 anos, diagnóstico de diabetes, infarto do miocárdico prévio ou acidente vascular cerebral prévio podem se inscrever”, recomenda.

O mutirão faz parte da programação do Curso de Carótidas e Vertebrais que será ministrado pelos também cardiologistas Vinícius Rios e Bruno Leite. As aulas teóricas acontecem no Hotel Íbis. Já os exames serão realizados no Serviço de Ecocardiografia do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Para participar do Mutirão os pacientes devem se inscrever através do telefone: (75) 36259766. “Solicitamos que as pessoas que fizerem o exame contribuam com um quilo de alimento não perecível que será doado para o Dispensário Santana”, informou o médico.