Mutirão de Cirurgias deixa pacientes felizes em Ribeira do Pombal

“Olha, eu não estou saindo daqui com minha cirurgia marcada por conta do meu peso, mas estou saindo daqui feliz, pois já fui encaminhada para o Hospital da Mulher e dessa vez vou fazer minha cirurgia da vesícula lá”, conta Raimunda do Carmo Silva Batista, 42 anos, agente de saúde de Ribeira do Amparo, que foi atendida no Mutirão de Cirurgias que está em Ribeira do Pombal atendendo os pacientes de toda a região até esta sexta-feira (20/10/2017).

Ela falou que desde 2015 tenta fazer a cirurgia, mas ainda não conseguiu. “Eu já fui até para Salvador, mas sempre tem uma coisa que impede, agora estou confiante”. Embora tendo por objetivo levar os serviços até a população, incluindo as regiões mais distantes, o Mutirão de Cirurgias também foi estruturado para não deixar os pacientes sem realizar o procedimento quando, por algum outro problema de saúde, a exemplo de sobrepeso, diabetes, hipertensão, dentre outros, necessitassem de unidades de saúde de alta complexidade.

O mesmo ocorreu com quatro pacientes de Banzaê, Domingos Manuel matos, 75 anos, José Abílio dos Santos, 67 anos, Serafim Dias dos Santos, 85 anos e Paulo Miranda nascimento, 74. Todos com indicativo cirúrgico de hérnia foram encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos e saíram satisfeitos com o atendimento, pois “esse Mutirão tá nota dez, a gente não veio aqui à toa, né? ressaltou Serafim, um dos mais falantes do grupo.

O Mutirão de Cirurgias, programa do Governo do Estado, viabilizado por meio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), fica em Ribeira do Pombal até esta sexta-feira (20), com as unidades móveis estacionadas no Centro de Saúde do Centro da cidade, prestando atendimento partir das 7 até às 17 horas, aos pacientes com diagnóstico cirúrgico para hérnias (umbilical, inguinal e epigástrica), histerectomia e vesícula.

Durante o atendimento, os pacientes passam por consulta com o cirurgião e realizam exames de raio X (pacientes acima de 45), ultrassonografias e eletrocardiograma. Eles já saem com o procedimento agendado, como foi o caso de Esmeralda Fiel dos Santos, 52 anos, que foi marcada para a próxima quinta-feira (26), no Hospital Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. “Graças a Deus na próxima semana já vou fazer minha cirurgia, que espero há nove anos”, ressalta Esmeralda, que acrescentou “os nossos governantes têm que fazer mais programas assim, que leva a saúde até o povo, pois a gente não tem dinheiro para pagar”.

Recomendações para o atendimento

Para ser atendido no Mutirão, os pacientes devem ser cadastrados pelas Secretarias Municipais de Saúde em uma lista única, ou devem ter exames laboratoriais indicando a necessidade de realizar uma das cirurgias oferecidas pelo programa.

No caso de cirurgia de vesícula, os pacientes precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual e, se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG.

Para saber se a pessoa está cadastrada para passar pela cirurgia, basta consultar a lista única, disponível no seguinte endereço: http://mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br.