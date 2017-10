Musical Noviças Rebeldes é apresentado no Teatro Jorge Amado, em Salvador

As cinco freirinhas da Irmandade de Salue Marie continuam a realizar os shows “beneficentes” para enterrar as 52 outras freiras que morreram vítimas de botulismo. A temporada de apresentações do musical Noviças Rebeldes continua no Teatro Jorge Amado, localizado na Avenida Manoel Dias – Pituba, em Salvador, até 29 de outubro de 2017, aos sábados às 20 horas e domingos às 19 horas.

Sempre antenadas com as situações políticas, sociais e culturais, as freiras trazem atualizações no texto, praticamente, a cada apresentação. Noviças Rebeldes é um dos maiores sucessos na trajetória da Cia Baiana de Patifaria, responsável pela produção da montagem que é a primeira no mundo com elenco totalmente masculino e tem direção de Wolf Maya, diretor de TV e um importante nome do teatro musical no Brasil.

Enredo

Noviças Rebeldes, versão brasileira traduzida por Flávio Marinho para o texto Nunsense do americano Dan Goggin, conta a estória de 5 freirinhas que saíram da Irmandade de Salue Marie para jogar bingo com irmãs de um outro convento. As 52 outras freiras que ficaram morrem vítimas de botulismo, ao tomarem uma sopa feita pela cozinheira da Irmandade com legumes enlatados vencidos.

Ao retornarem da noite de bingo, as cinco freiras sobreviventes descobrem que o caixa da Irmandade foi desfalcado com a compra de um Iphone 7 Plus pela Madre e que só dispõem de recursos para o funeral de 48 delas, deixando as outras num freezer. Decidem, então, realizar um show beneficente para arrecadar dinheiro e enterrar as quatro restantes.

São inúmeros os imprevistos num espetáculo repleto de diversão e belo visual com coreografias que vão do balé clássico ao sapateado e uma trilha que reúne ritmos como o baião, chorinho, axé e o funk, embalando as estórias de cada uma das cinco freiras superstar. A atual montagem é uma homenagem (in memoriam) ao diretor musical original Sérgio Souto.

Temporadas

Com três montagens, a Cia Baiana de Patifaria realizou mais de 600 apresentações de Noviças Rebeldes e conquistou plateias que somam mais de 355.000 espectadores. Em 1997, com a primeira montagem, a convite do autor, a Cia apresentou suas Noviças Rebeldes, por 2 semanas no St Clement Theatre, no circuito off Broadway em Nova Iorque, tendo recebido comentários no New York Times e revistas especializadas.

O elenco conta com o quinteto formado pelos atores Lelo Filho, Mário Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lázaro Reinaldo que, num período de dois meses, em sala de ensaio tiveram o suporte de uma equipe de profissionais: aulas de canto e assistência de direção musical (Manuela Rodrigues), assistência de coreografias (Robson Correia), sapateado (Cibele Brandão) e balé clássico (Raimundo Simões).

Agenda

Onde: Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba

Quando: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de outubro, sábados, às 20 horas, e domingos, às 19 horas

O funcionamento da bilheteria é de quarta a sexta, das 14 às 19 horas. Nos dias de espetáculo, a partir das 14 horas.

Recomendação etária: 14 anos.