Música, emoção e homenagens marcam comemoração do Dia do Professor na Câmara Municipal de Feira de Santana

A versão em português da eterna canção ‘Ao mestre com carinho’ e o recente sucesso ‘Trem bala’, da cantora Ana Vilela, ganharam vozes e significados especiais na interpretação das meninas Kelly Kauane de Souza Oliveira e Graziele Almeida Santana, da Escola Jonathas Telles de Carvalho. Acompanhadas dos professores Rubem Mário Lobo e Wellington Neri, elas emocionaram o público que lotou o plenário e a galeria da Câmara Municipal de Feira de Santana, na noite desta segunda-feira (16/10/2017).

Mesmo depois da apresentação das alunas, o clima permaneceu. E foi assim, tomados pela emoção, que os professores, dentre eles o ex-prefeito José Raimundo Pereira de Azevêdo e a ex-secretária de Educação Lélia Vitor, prestigiaram a sessão solene em comemoração ao dia 15 de outubro, data dedicada à categoria. A iniciativa foi do vereador Luiz Augusto de Jesus, que saudou os convidados com um discurso em defesa da valorização do professor.

“Pelas mãos dos professores se formam todos os outros profissionais”, lembrou o vereador Luiz Augusto, destacando que “só por meio da educação poderemos melhorar os quadros da economia, da saúde e da segurança pública do país”. Ele também defendeu mais investimentos para garantir a qualidade do ensino e enfatizou que os professores devem ser reconhecidos “na mesma medida da sua importância para a sociedade”.

A partir do tema ‘O professor e os desafios profissionais’, a professora Anaci Bispo Paim, presidente da Academia de Educação de Feira de Santana, falou sobre a sala de aula como “um espaço privilegiado para a formação continuada do professor”. Segundo ela, o ambiente da escola é nobre e, como tal, deve ser resguardado. A palestrante falou também da necessidade do professor buscar renovação permanentemente. “Somos eternos aprendizes”, frisou, ao defender a valorização da categoria.

Ao cumprimentar os presentes, a professora Jayana Bastos Ribeiro, secretária municipal de Educação, cumprimentou os presentes, lamentou a violência crescente e elogiou o Projeto Música na Escola, realizada na rede municipal de ensino. No final da sessão, ela fez uma saudação especial às professoras homenageadas durante a sessão solene, como Ana Claudia Carneiro Oliveira (Escola Municipal Antônio Alves Lopes) e Ana Karine Passos Alves (Centro Municipal de Educação Infantil Eduarda Oliveira França).

Também foram homenageadas Andreia Cristina Barbosa Alves Bastos (Centro Municipal de Educação Infantil Antônio Carlos Machado), Flávia Carneiro Santos Morais (Escola Municipal Lídice Antunes), Girlene do Nascimento Sena de Andrade (Escola Municipal João Marinho Falcão), Jucicleide Mascarenhas Serra Costa (Centro Municipal de Educação Infantil Honorina Oliveira de Amorim) e Livya Layanse Cruz Moura Almeida (Centro Municipal de Educação Infantil Manuel Anchieta Neri de Souza).

Ainda na lista Maria Gorete Cerqueira Silva (Escola Municipal Colbert Martins), Marina Guimarães dos Santos (Escola Municipal Dalva Suzart de Assis), Plácida Emília Silva (Centro Municipal de Educação Infantil Irma Rosa de Lima Caribé Amorim), Roza Angélica Queiroz Ribeiro (Escola Municipal Mãe dos Humildes), Selma Aparecida Santos Silva

(Centro Municipal de Educação Infantil Professor José Raimundo de Azevedo) e Suzana Alves de Almeida (Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias).

A Mesa de Honra da sessão solene foi formada pelo presidente do Legislativo, José Carneiro Rocha, que conduziu os trabalhos e também cumprimentou os professores pela data; a secretária de Educação Jayana Bastos Ribeiro, representante do prefeito José Ronaldo de Carvalho na solenidade; o reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Evandro do Nascimento; deputado estadual Ângelo Almeida; e a palestrante da noite, professora Anaci Bispo Paim.