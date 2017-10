Música e Dança na Praça leva cultura para o CEU Cidade Nova, em Feira de Santana

Durante a primavera, que começou em setembro e só termina no mês de dezembro, a Fundação Egberto Costa realiza o projeto Música e Dança na Praça, em vários locais da cidade. No domingo (08/10/2017), o cantor Dann Silveira e os dançarinos do Grupo de Artes Estrelas da Massa Popular (Emap) se apresentaram no evento que aconteceu no CEU das Artes do bairro Cidade Nova.

Além de celebrar a cultura no período mais florido do ano, o projeto estreita os laços entre as pessoas. “Um momento como este é muito importante porque é aqui que a comunidade se encontra e interage tendo acesso a esses bens culturais. E isso reverbera na vida das famílias, não só do bairro Cidade Nova mas de todos que usufruem de tudo que é oferecido aqui”, disse a coordenadora do CEU das Artes do bairro Cidade Nova, Fátima Correia.

Esta foi a segunda edição do projeto – a primeira ocorreu no Mercado de Arte Popular recentemente. O Próximo evento será realizado no dia 29, um domingo, às 16 horas no CEU do bairro Aviário. Em breve serão divulgadas as atrações de mais um dia de boa música e dança para o lazer dos feirenses.

Emap leva a dança “para fora dos portões da escola”

O Emap é formado por alunos de escola pública que se reuniram para fazer e propagar arte. Eles apresentaram várias coreografias. “O grupo surgiu desse desejo de mostrar para as pessoas que o que é público também é de qualidade. Então a gente está levando, agora, para fora dos portões da escola o nosso trabalho para mostrar que todo mundo tem que ter acesso à arte e cultura”, explicou o integrante do Emap, Uriel Falcão.

Dann Silveira: “Permite ao artista se mostrar para seu povo”

“Muito importante este trabalho da Fundação que permite que o artista aqui da cidade possa se mostrar para o seu povo. Aqui a gente consegue fazer as pessoas entenderem que existe poesia, música de qualidade”, afirmou o cantor Dann Silveira que também se apresentou no evento.