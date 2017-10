Mudanças no horário aumenta frequência do transporte coletivo na Avenida Maria Quitéria, informa Prefeitura de Feira de Santana

A partir desta segunda-feira (16/10/2017), usuários que utilizam as linhas de transporte coletivo da Avenida Maria Quitéria serão beneficiados com a oferta de ônibus a cada 5 minutos a partir do aperfeiçoamento do serviço urbano de passageiros.

Seguindo estudos técnicos, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em parceria com as empresas de transporte Rosa e São João, realiza a terceira reprogramação, desta vez na chamada Bacia da Maria Quitéria, adequando a oferta de horários e otimizando a frequência de ônibus nos pontos de embarque e desembarque em horários de pico. A expectativa dos técnicos de transporte da Prefeitura Municipal de Feira de Santana é garantir um incremento de até 10 por cento no conjunto de usuários atendidos neste corredor.

Segundo o secretário municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Saulo Figueiredo, as linhas 051 (Candeal), 072 (João Paulo), 076 (Loteamento Modelo), 078 (Alto do Papagaio via Maria Quitéria), 080 (Mangabeira – Agrovila via Maria Quitéria), 087 (UEFS via Maria Quitéria), 102 (Mirassol), 108 (Mangabeira – Condomínio Rio Santo Antônio via Maria Quitéria) foram totalmente reprogramadas para atender o usuário do Sistema Integrado de Transportes de Feira de Santana (SIT) com mais agilidade.

“Nosso foco é melhorar os horários de chegada de ônibus nos pontos para diminuir cada vez mais o tempo de embarque do passageiro, especialmente nos horários com alta demanda”, explica o secretário.

Diariamente são transportados na Bacia da Maria Quitéria uma média de até 3.850 pessoas que residem em bairros como: São João, Queimadinha, Coronel José Pinto, Kalilândia, Mangabeira, Loteamentos Mirasol e Modelo, Cidade Nova, Conder, Alto do Papagaio, João Paulo II, Universidade Católica, Alto do Rosário, além das comunidades de Santa Quitéria, Santa Rita e Mantiba.

O diretor da empresa de transporte público Rosa, Fausto de Oliveira Botelho, afirma que entre 6 e 8:30 horas, 11 e 13:30 horas e de 16:30 às 19 horas a demanda de passageiros aumenta e, por isso, as empresas reordenam tecnicamente os horários para agilizar a frequência de ônibus.

“O nosso objetivo é sempre colocar ônibus no momento que o usuário mais precisa. Para isso, estamos fazendo as readequações necessárias sob orientação técnica de consultoria especializada e sempre alinhados com técnicos da SMTT. Esta ação resultará em maior satisfação dos usuários”, explica o gestor da Rosa.

SIU Mobile

Como opção, o usuário pode acompanhar o horário de chegada e de partida dos ônibus através do aplicativo SIU MOBILE, disponível para smartphones que utilizam recursos de GPS.

O App pode ser baixado gratuitamente pelo usuário do transporte coletivo em Feira de Santana através do Google Play, seja para as plataformas Android, Windows, e também IOS, ou ainda pelo sítio eletrônico www.viafeira.com.br.

A reprogramação horária se estenderá nos próximos meses para as demais linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT). Ainda, folders explicativos são distribuídos nos ônibus e orientações estão sendo repassadas por agentes-monitores alocados em todos os terminais de transbordo.