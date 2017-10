Mucugê sedia primeira edição do Festival de Forró da Chapada

Começa nesta quinta-feira (12/10/2017) e encerra no sábado(14), a primeira edição do Festival de Forró da Chapada, em Mucugê. Targino Gondim reuniu grandes nomes do ritmo do Brasil a exemplo de Tato Fala Mansa, Genilval Lacerda, Adelmario Coelho, Estakazero, Jó Miranda, Del feliz, Quinteto Sanfônico do Brasil, Flor Serena, Mestrinho, Renato Borghetti, Cezzinha e Zelito Miranda. Além da programação musical, o festival dá oportunidade a novos talentos de se apresentarem.

O evento comemora o aniversário de um dos maiores sanfoneiros/forrozeiros da atualidade, Targino Gondim. No local, novos artistas vão divulgar seus trabalhos para um público mais específico e seleto, formador de opinião, provenientes de diferentes localidades do Brasil. Este é o primeiro evento da Chapada Diamantina que promove o Forró, o baião, o xaxado e o xote. Na programação também contará com oficinas gratuitas de sanfona, aulas de dança, forró na praça com a Rural Elétrica e, em todas as noites, shows com Targino Gondim e seus convidados.

O Festival de Forró da Chapada vai estimular a produção, criação, inovação e renovação musical dentro do forró contribuindo para a conquista do mercado de trabalho, ampliando a divulgação dos artistas e difundindo o movimento. A ideia é manter o compromisso com as raízes culturais; promovendo intercâmbio musical entre todas as gerações participantes, de diferentes estados brasileiros e entre músicos já consagrados, cantores, compositores, produtores, empresários, técnicos, estudiosos, comunicadores e amantes do forró.

Targino Gondim – Nasceu em Salgueiro (PE), a 100 km de Exu, a terra do Rei do Baião, mas foi criado em Juazeiro da Bahia desde os dois anos de idade. Em 2001, após participar das filmagens de “Eu, Tu, Eles”, foi premiado pelo Grammy Latino e Troféu Caymmi com seu grande sucesso “Esperando na Janela”. Já pilotou um especial de TV sobre o nordeste exibido e gravado pelo Canal Futura – “O Tom da Caatinga” e arrebatou o prêmio de melhor cantor regional, no 21º Prêmio de Música Brasileira com o álbum “Canções de Luiz”.

Tato – Tato tem intimidade com festivais, já que foi no Festival de Música do Mackenzie que começou a banda. Vencedor do Grammy Latino, com a Falamansa começou em 1998, Tato é a voz de sucessos como “Xote dos Milagres”, “Rindo a Toa” e “Oh! Chuva”. A premiação internacional chegou com o disco “Amigo Velho”, que conquistou o titulo de “Melhor Álbum de Raiz Brasileiro”. Falamansa mistura o carisma e a alegria do forró jovem, sem desprezar as raízes desse ritmo tão brasileiro.

Genival Lacerda – Paraibano de Campina Grande, foi para Pernambuco na década de 50. Em 1955 gravou seu primeiro disco de 78 rotações, obtendo sucesso com a faixa “Coco de 56”. Em 1964, incentivado pelo concunhado Jackson do Pandeiro, foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em casas de forró e chegou a gravar um LP. O sucesso só chegou mesmo em 1975, com a música “Severina Xique-Xique”. Depois disso, conhecido nacionalmente, se apresenta regularmente em várias cidades brasileiras, fazendo humor, dançando e cantando.

Estakazero – Com um repertório que resgata o forró tradicional, a banda liderada por Léo Macedo, aposta na canção de trabalho todo seu. O repertorio dos shows também terá sucessos que marcaram a carreira como “Encosta N´Eu”, “Sapatilha 37” e “Lua Minha”, com ritmos como o baião, o galope, o arrasta pé e o xote, além de influências do reggae.

Flor Serena – A banda tem o objetivo de apresentar e fortalecer ainda mais a autêntica cultura baiana aos olhos do mundo. Com quase 20 anos sucesso e e turnês na Europa, incluindo o titulo de embaixadores da paz na ONU, em Viena, a banda é liderada por Verlando Gomes, que além de cantar dá voz a cordéis que retratam a vida nordestina.

Jó Miranda – O cantor, compositor e sanfoneiro de forró apresenta o repertório do seu mais novo Cd “Olha o Balanço”. “Lembro” (2008), “O Povo Quer Forró” (2009), “O Povo Quer Forró CD e DVD” (2010/2011), “Jó Miranda no São João da Bahia” (2014) e “Forró na Medida Certa” (2015) foram os demais trabalhos realizados pelo artista em quase uma década de carreira.

Agenda

Dias: 12 a 14/10/2017

Onde: Mucugê, na Chapada Diamantina- Ba