Motoristas de táxi de Feira de Santana são capacitados para prestar atendimento de excelência

A frota de táxis de Feira de Santana passa a contar, gradativamente, com o selo de certificação Qualy Táxi, que afere aos usuários do serviço atendimento de excelência, com profissionais qualificados e veículos em melhores condições. A iniciativa do Governo Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) em parceria com o SEST/SENAT, resultou na entregado do certificado para 30 profissionais do volante, durante solenidade na sede das entidades do sistema “S”, na noite desta quarta-feira (18/10/2017).

A iniciativa, conforme ressaltou o prefeito José Ronaldo de Carvalho, proporciona uma maior competitividade nos serviços de transporte público de passageiros, tornando o atendimento de excelência e muito mais atrativo. “Vocês estão enfrentando a concorrência com inteligência, fazendo ver que vocês oferecem melhores serviços, além de mais seguros”, frisou.

Esta foi a segunda turma a receber a certificação Qualy Táxi, que visa manter um padrão de excelência na oferta do serviço, com veículos sempre limpos e em perfeitas condições de uso, além de profissionais do volante reciclados e antenados com a necessidade de modernização dos serviços.

O secretário da SMTT, Saulo Pereira Figueiredo, enfatizou a importância da iniciativa com a capacitação técnica dos taxistas, destacando a meta de atingir gradativamente todos os 1.350 táxis que compõem a frota de Feira de Santana.

Já o presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Feira de Santana (Sincaver), Liomar Ferreira, agradeceu ao prefeito José Ronaldo pelo empenho da administração municipal com a categoria. E lembrou que medidas adotadas pelo governo para ordenar o serviço já chegaram a Vitória da Conquista como exemplo.

Enquanto isso, o diretor do SEST/SENAT, Daniel Correia, observou a importância dos taxistas aperfeiçoarem o serviço e se modernizarem para garantir um atendimento de qualidade.

Taxistas plotam veículos com a cor da campanha Outubro Rosa

A campanha de incentivo a exames preventivos contra o câncer de mama denominada Outubro Rosa, promovida em Feira de Santana pelo Governo Municipal, está contando com um importante apoio. Alguns taxistas da cidade plotaram seus veículos na cor rosa e colocaram frases de alerta para a campanha, visando sensibilizar o público feminino a procurar uma das unidades de saúde da rede municipal para exame.

Idealizador da iniciativa, Fábio Vacarezza, coordenador do aplicativo táxi fsa, ressalta a importância da massificação da campanha Outubro Rosa para prevenção de uma doença que atinge muitas mulheres e deixa sequelas quando não mata, simplesmente porque não é identificada de forma precoce, para tratamento.

De início, três táxis foram plotados na cor rosa para a campanha. E os veículos foram apresentados ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, durante certificação de um grupo formado por 30 taxistas que aderiram ao selo Qualy Taxi.