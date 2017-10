Mini Fazenda abre programação das crianças no América Outlet de Feira de Santana

Um mês inteirinho de atividades para as crianças. Assim será outubro no América Outlet. A programação criada especialmente para os pequenos tem início nesta sexta-feira (06/10/2017), com a abertura da Fazendinha América. Sucesso de público em 2016, a iniciativa reproduz uma fazenda, com direito a animais e muita diversão. Na Fazendinha, as crianças podem ver de perto pôneis, mini vacas, galinhas, coelhos e outros bichinhos que encantam a turminha. “A intenção é trazer um pouquinho desse universo pro ambiente urbano e propiciar esse contato com a natureza e a fauna. Tudo feito de forma lúdica e com muito carinho”, explicou o superintendente Marcelo Santos.

Mas a Fazendinha não é única atração do América pra esse período. Uma sessão de cinema ao ar livre será realizada exclusivamente para elas. A versão Kids do projeto Cine América Sunset, com muita pipoca e algodão doce, será no dia 12/10 com a exibição do filme “O Poderoso Chefinho”. Os ingressos são gratuitos, mas limitados. A bilheteria para distribuição dos acessos abre às 15h.

Um encontro com blogueiros mirins da cidade também integra a programação especial de outubro. A turminha que faz sucesso na internet se reunirá no dia 14, a partir das 14h, na loja Tip Top.

Além de toda essa programação especial, o parque de diversões do América, que é gratuito, funcionará normalmente. Com tantas atividades, alguém duvida que lugar de criança é no América Outlet?