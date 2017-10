Megapalestra sobre inovação no varejo atrai grande público em Feira de Santana

“Inovação não é mais diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência”. A frase sintetiza o que foi apresentado a empreendedores de microempresas e empresas de pequeno porte durante a palestra ‘Inovação para o Varejo’, na segunda noite da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, nesta terça-feira (03/10/2017), em Feira de Santana. O encontro foi realizado na CDL e reuniu mais de 350 pessoas.

Ministrada por Simone Bazzan, a palestra abordou as mudanças no perfil do consumidor e novos hábitos de consumo, além de passar informações sobre o perfil dos colaboradores e de como gerir equipes de trabalho. A palestrante, especialista em soluções inovadoras para o varejo, com mais de 15 anos de experiência, ainda destacou habilidades empreendedoras fundamentais para o sucesso do negócio, frisando que o empresário deve estar atento às novas ferramentas disponíveis no mercado que atendem a desejos não aparentes.

“O cliente quer experiência e você deve trazer experiência através do seu produto, que precisa entender o consumidor e se conectar com o que ele busca”, declarou Simone. “Varejista, existe um universo de possibilidades, basta abrir a mente. Seja otimista, não deixe a ideia da ‘crise’ ficar martelando. Busque cursos, busque inovar. Não pense que o cliente não está querendo dispor do dinheiro, ele está aí para gastar, basta que façamos por onde. Então, consiga dar excelência, fazer uma entrega com maestria”, completou.

Tecnologia

A noite contou ainda com momentos de aproximação e oportunidade de negócios entre lojistas locais e as empresas mais inovadoras da cidade, que trabalham com ferramentas de inovação e gestão informatizada. Simples Varejo, Netsoft, Speed informática, Próton Sistemas, Absam, PowerZAP, Lince Web, Sensorial, Total Soluções e o Sebrae – que oferecia em seu estande a solução Sebraetec – puderam apresentar seus produtos e serviços ao público, realizando também atendimentos através dos dez estandes montados no evento.

“Atendemos alguns interessados, fechamos negócios. Estamos saindo daqui já com contratos fechados com algumas empresas e novas ideias”, comemorou Williams Oliveira, gerente da PowerZAP, startup que conecta clientes a empresas por meio de canais digitais.

Bom para a empresária Carla Moraes, que possui uma casa de couro na cidade. Ela, que já participou de várias capacitações do Sebrae, está reformando a sua loja, um negócio familiar implantado há mais de 35 anos. Por isso, acredita que a oportunidade de participar de um evento sobre inovação veio na hora certa. “A Semana Sebrae nos deu novas motivações. Estamos mudando a estrutura e junto a isso preciso de novas ferramentas, além de utilizar melhor a tecnologia”, disse.

Ela também ficou animada com as dicas de inovação que recebeu. “Às vezes, ficamos segurando um pouco, achando que o nosso público não é para isso, mas na verdade todo público é. Foi uma palestra muito interessante, pois nesse cenário que estamos vivendo, precisamos justamente desse suporte, de novas ideias que acabam nos despertando para novas possibilidades”, declarou.

“Esta noite cumpriu mais uma vez com o objetivo da Semana de levar conhecimento e, no nosso caso, fazer um encontro entre empresas de varejo e empresas que trabalham com sistemas de informação e startups que têm ferramentas para inovação no varejo”, afirmou o gerente regional do Sebrae, Isailton Reis.

A Semana de Capacitação é realizada pelo Sebrae, com o patrocínio do Santander e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o apoio da Rede Bahia. Em Feira, a ação conta ainda com a parceria do Programa Feira Empreende e CDL.