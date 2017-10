Marca Unimed completa 50 anos com ampliação de rede própria e defesa de mudança do modelo assistencial no País

Tendo como base os princípios do cooperativismo, em 18 de dezembro de 1967, um grupo de 23 médicos se reuniu para criar a União dos Médicos – Unimed, em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2017, meio século depois, o Sistema Unimed congrega 348 cooperativas presentes em 84% do território nacional, 114 mil médicos cooperados e 18 milhões de clientes. A marca comemora os 50 anos com aumento de 9,4% na receita do 1º trimestre de 2017, com relação ao mesmo período do ano passado, e a unificação de pautas prioritárias, como o fortalecimento do modelo assistencial da Atenção Integral à Saúde, que prioriza o cuidado coordenado e contínuo, e o crescimento da rede própria.

“A marca Unimed chega aos 50 anos consolidada como o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e a maior rede de assistência médica do Brasil. É uma grande honra fazer parte desse momento histórico, em que devemos relembrar os feitos do passado e mirar o futuro com ainda mais determinação”, diz Orestes Pullin, presidente da Unimed do Brasil, confederação criada em 28 de novembro de 1975 para representar institucionalmente as cooperativas que atuam sob a marca Unimed, zelando pela sustentabilidade e integração do Sistema.

Com perspectivas positivas para o futuro, a Unimed conta com projeto de expansão nacional de recursos próprios. De 2006 a 2016, a marca registrou crescimento de 191 a 524 estabelecimentos de rede própria, considerando hospitais, unidades de Pronto Atendimento, laboratórios e centro de diagnósticos. Neste ano, foi inaugurado o Núcleo de Atendimento Unimed (NAU), numa parceria entre a Central Nacional Unimed, operadora nacional para planos de saúde empresariais, e a Seguros Unimed, seguradora que completa o portfólio de produtos das Unimeds ao atuar, além do ramo Saúde, nos segmentos de Odontologia, Vida, Previdência Privada e Ramos Elementares.

Localizado no Tatuapé, zona leste da capital paulista, o NAU conta com equipe treinada a partir dos fundamentos da Atenção Integral à Saúde, modelo assistencial defendido pelo Sistema Unimed, e oferece atendimento de urgência e consultas agendadas nas especialidades de pediatria, clínica médica, medicina de família e ortopedia a todos os beneficiários da marca Unimed. Também segue os padrões de excelência já exigidos pela marca, que possui a maior rede de hospitais acreditados do Brasil pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), totalizando 29 hospitais.

Atenção Integral à Saúde

Com potencial para promover melhor qualidade de vida para os beneficiários e uma gestão mais eficiente de custos assistenciais, o conceito de Atenção Integral à Saúde passou a nortear iniciativas da marca em todo o País desde o lançamento da estratégia pela Unimed do Brasil em 2011, com a criação do Comitê de Atenção à Saúde (CAS).

O modelo reorienta a atenção à saúde a partir da organização da rede de cuidado com melhores resultados assistenciais e econômico-financeiros. “A Atenção Integral à Saúde está baseada em um médico de referência que acompanha, ao longo dos anos, a vida clínica dos pacientes e abrange a promoção à saúde e a prevenção em diversos níveis, da educação de todos sobre a melhor forma de cuidar da saúde até o acompanhamento efetivo e constante por uma equipe multidisciplinar”, destaca Alberto Gugelmin Neto, vice-presidente da Unimed do Brasil.

A Atenção Integral à Saúde no Sistema Unimed já registra melhora no acompanhamento da rotina de saúde de mais de 200 mil pacientes participantes de programas adotados em mais de 45 Unimeds nos últimos anos. Alinhada a esse conceito e com o objetivo de ampliar sua divulgação, neste ano, a Unimed do Brasil lançou o movimento Mude1Hábito, que incentiva a mudança de hábitos simples em busca de uma melhor qualidade de vida por meio de diversas iniciativas, como a plataforma www.mude1habito.com.br, um hub de conteúdo onde as pessoas podem trocar experiências, utilizar ferramentas que vão ajudar na mudança e acompanhar sua evolução pessoal.

Sobre a Unimed – A Unimed completa 50 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje é composta por 347 cooperativas médicas, que prestam assistência para cerca de 18 milhões de beneficiários em todo País. Atuando sob o modelo cooperativista, a Unimed conta com 113 mil médicos, 114 hospitais próprios e 2.611 hospitais credenciados, além de hospitais-dia, pronto-atendimentos, laboratórios e ambulâncias que garantem a qualidade da assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar prestada aos beneficiários das cooperativas.