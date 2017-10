Mais de uma centena de ruas de Feira de Santana passa a contar com nome oficial

Mais de cem ruas de vários conjuntos habitacionais e loteamentos de Feira de Santana ganharam nomes oficiais – antes, as suas identificações se restringiam a números. A Prefeitura desenvolve o projeto ‘Minha rua tem nome’, por meio da Secretaria de Planejamento, com a participação dos Correios, Embasa e agentes comunitários de saúde.

Na Pedra Ferrada, oito ruas trocaram números por letras nos seus nomes, mais 25 no Conjunto Habitacional Núcleo Conceição. No Parque Sevilha, na Gabriela, foram sete e outras cinco no Loteamento Santo Antônio, no Papagaio. Outras 11 ganharam nomes no Loteamento Nossa Senhora de Fátima II, no Parque Ipê.

O projeto visa regularizar e corrigir números do CEP (Código de Endereçamento Postal) e dar nomes a ruas de Feira de Santana. O Tomba é considerado o bairro com maior índice de problemas relacionados a endereço. E foi na zona sul que o projeto foi iniciado.

Também ganham nomes 20 rua de Loteamento Jardim Anchieta, na Mangabeira, outras 16 no Parque Delta, na Conceição e mais 13 no Parque Ibirapuera, no Santo Antônio dos Prazeres. “As dificuldades enfrentadas pelos Correios para entregar correspondências nestas localidades serão sanadas”, afirmou o secretário de Planejamento, Carlos Brito.

Ficaram denominadas de avenida Francisco Fagundes Filho a via pública em abertura, que liga a rua Rubens Francisco Dias, até a avenida Ayrton Senna, no bairro Papagaio, de rua Passo Alegre a antiga Estrada da Lagoa Salgada, na Lagoa Salgada, iniciando na avenida Eduardo Froes da Motta, até a Avenida Dr. Noide Cerqueira e a avenida Azaleias a via pública em abertura, iniciando na Avenida Artêmia Pires Freitas, no bairro Registro.