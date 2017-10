‘Magia’ abre o 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana

Com a apresentação do espetáculo “Magia”, da Turma do Biribinha (AL), no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), o 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana será aberto neste domingo 1 de outubro de 2017, às 10h30. Às 16h, a Cia. Pé de Chinelo (SP), se apresenta neste mesmo espaço com o espetáculo “SUNANAB”.

A programação se estenderá até o dia 12 de outubro. No dia 2, a peça “As Semeadoras Cômicas” será encenada, às 10h, no palco do Mercado de Arte Popular (MAP).

No dia 4, às 19h30, no Centro de Cultura Amélio Amorim, o Coletivo Teatral COOXIA apresenta o espetáculo “Avesso”; o Grupo Dona Zefinha (CE), com a peça “Chafurdo”, se apresenta no dia 5, às 15h, no Teatro de Arena do CUCA, onde também será encenada, às 19h30, a peça “Na Granja”, do Grupo Amarelo Cia de Teatro (SP).

Já no dia 7, o Grupo Dona Zefinha apresenta “Chafurdo” , às 10h30, no palco do MAP. Ainda no dia 7, o espetáculo “Circo Poeira”, companhia teatral de São Paulo, se apresenta às 16h30, no Centro de Cultura Amélio Amorim.

No dia 10, às 14h30, a Cia Crias da Casa (RJ), levará ao palco do Amélio Amorim a peça “Sakurá”. Fechando o Festival, no dia 12, Dia das Crianças, o espetáculo “Grãocirco”, do Núcleo Circense da Cia. Cuca de Teatro (Ba), se apresentará no Teatro do CUCA.

O Festival Nacional de Teatro Infantil será lançado num café da manhã, segunda-feira, 2, das 8h às 9h, no Teatro CUCA. A iniciativa é do governo do Estado com o apoio do Departmento de Turismo da Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC).