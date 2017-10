Magary Lord e Batifun participam da edição 2017 da Feira Coreto Hype; evento ocorre em Praia do Forte, Mata de São João

Aproximadamente 100 expositores criativos e a promessa de animados shows prometem agitar a 16ª edição da Feira Coreto Hype. Reconhecida pelo clima descontraído e pela vibe positiva, a Coreto Hype ocupará nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro, com entrada franca, o Estacionamento Rota Park – Praia do Forte, Mata de São João

Considerado o balneário mais charmoso do Litoral Norte, a Praia do Forte sediará pela primeira vez a Feira e promete, segundo Lídice Berman – diretora da marca Coreto criativo, “surpreender turistas e moradores ao juntar toda beleza da Costa dos Coqueiros com a música, descontração, criatividade e diversão que só a Coreto Hype tem”, afirma.

Com extensa programação, que inclui shows de Magary Lord (sexta, às 21h), Diamba (sábado, às 22h) e Batifun (domingo, às 17h), a Feira traz ainda DJ Gregory (sexta, a partir das 17h), aulão de yoga com Marco Freitas (Sexta, às 18h30), uma apresentação especial do musical ‘A Bruxinha que era boa’ (sábado, às 17h), banda Mondaze (sábado, às 20h) e Lari Tavares (Domingo, às 15h).

A Coreto Hype é uma realização da LB Produções e conta com ambientação da Gato Maloko. O evento tem o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) e da Prefeitura de Mata de São João.

Saiba +

Reconhecida por reunir o melhor da gastronomia, moda, música, arte e sustentabilidade, a Feira – que já conta com mais de 100 empreendedores criativos – reforçará a sua marca frente à inovação ao levar para as ruas o seu cuidado estético com a sustentabilidade e uma extensa programação artística, garantindo em cada edição muita diversão e lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.

Trabalhando sempre com os eixos da economia criativa, música, kids, sustentabilidade e ocupação, a Coreto se consolida como uma iniciativa transformadora, estimulando na população o capitalismo consciente e o reconhecimento aos pequenos produtores, reforçando a atitude construtiva e a vibecooperação do grupo.

Economia criativa

Segundo dados do Sebrae Nacional (2016), os setores ligados à economia criativa, movimentam por ano cerca de R$ 110 bilhões de reais no Brasil, isso equivale a 2,7% do produto interno bruto (PIB) nacional, empregando mais de 810 mil pessoas em aproximadamente 240 mil empresas

Agenda

Feira Coreto Hype

Estacionamento Rota Park – Praia do Forte

Dias 27, 28 e 29 de outubro de 2017

Horários: Sexta das 17h à 0h, Sábado das 13h à 0h, e Domingo das 10h às 20h.

Entrada Franca