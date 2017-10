MAC Feira de Santana sedia exposição coletiva e sarau

O Coletivo de Empoderamento de Mulheres de Feira de Santana realiza, nesta terça-feira (03/10/2017), às 19 horas, o sarau e exposição ‘A mulher é uma construção’. O evento ocorre no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC Feira).

A iniciativa propõe a reunião e montagem de uma exposição com obras de diferentes artistas visuais. Tendo como objetivo visibilizar e valorizar a produção das mulheres da cidade de Feira de Santana e região na área das artes visuais, a proposta visa compor uma exposição com obras produzidas por mulheres, cis ou trans, que sejam naturais e/ou residam na cidade de Feira de Santana ou cidades circunvizinhas e que produzam obras artísticas que transitem pelas diferentes linguagens que compõe o universo da artes visuais, dentre elas: pintura, gravura, serigrafia, fotografia, escultura, desenho, grafite, vídeo arte (com duração de até 5min), arte performática com suporte em vídeo, transmídia e instalação.

Inspirado em um dos poemas da Angélica Freitas, o projeto estabelece um diálogo a partir das linguagens artísticas que reflita e tencione sobre as experiências e vivencias centradas na mulher.

Agenda

Quando: 03 de outubro de 2017

Onde: Museu de Arte Contemporânea

Entrada: gratuita