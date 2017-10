Longa-metragem ‘O Fio da Meada’ é gravado na Bahia

Uma família abastada e uma diarista carismática estão envolvidos numa trama delicada e cheia de ação. Em novembro de 2017, tem início a pré-produção do longa-metragem O Fio da Meada, de Flaviano Oliveira, que será gravado em Salvador e Simões Filho.

Além de autor e roteirista, Flaviano Oliveira, que tem passagem como ator pela Rede Globo, vai interpretar, na película, um delegado da polícia antissequestro. Com uma pitada de humor, O Fio da Meada conta com a participação do ator Edmundo Félix, que interpretou Salário Mínimo em Zorra Total. Aqui, Félix será um bicheiro. O ex-deputado e delegado de polícia em Salvador, Deraldo Damasceno, que estreou como ator no filme Rondesp – Tropa de Elite Bahia, vai atuar como um secretário de segurança. A personagem Dona Concinha, do ator e humorista Jorge Santtana, que está fazendo sucesso no YouTube, teatro e cinema, terá participação na trama, na qual Santtana também vai viver Mendonça Palhares, um diretor de museu. O longa conta, ainda, com participação do ex-lutador baiano, Reginaldo Holyfield, que vai viver o pugilista Brutamontes.

A ideia do filme surgiu há cerca de dez anos, na praia de Ipanema. “A história veio do nada… O filme todo em minha cabeça! Foi só colocar no papel!”, lembra o autor.

Flaviano Oliveira acredita que o longa vai ser sucesso “por que aborda a realidade”, já que alerta para a confiabilidade de alguns funcionários. Para Oliveira, quem contrata um empregado em sua casa ou empresa, “que faça uma pesquisa sobre os antecedentes dessa pessoa, uma referência comercial, para nao ser pego de surpresa”.

O filme é uma produção independente da FO Produção Cinematográfica, mas conta com apoio cultural da Casa de Cinema da Bahia, do Restaurante Aqui tem Sabor (Salvador) e de Josivaldo Moreira de Oliveira, mais conhecido como Cabo, proprietário do Posto Destak (Rio Real).

Flaviano Oliveira

Flaviano Oliveira (DRT38043MTRJ) teve participações na Rede Globo, na novela Araguaia, como o personagem Zé Boiadeiro; na novela Cama de Gato, viveu o fotógrafo Lopes; em Passione, interpretou um narcótico anônimo; foi seringueiro na minissérie Amazônia.

Ele já atuou no teatro, mas sua paixão é a telona: Já participou de mais de 15 filmes. Participou também das séries As Aventuras de Billy e a Sua Turma e da internacional Caçada aos Nazistas.

Mineiro que mora há 27 anos no Rio de Janeiro, Flaviano Oliveira é apaixonado pela Bahia, onde gravou filmes como Brasil, um País de 5%; A Lenda do Pico Vermelho; Rondesp – Tropa de Elite Bahia e No Calor da Furia 2.

Como roteirista, escreveu filmes como A Patroa e o Empregado e Tropa de Elite Minas.

O Fio da Meada – Sinopse e detalhes

Dr. Álvaro Lima (Carlos Barbosa), engenheiro civil, e Catharina Lima (Bruna Roxo), arquiteta, têm dois filhos e resolvem mudar do seu apartamento para sua casa, que fica mais próxima da empresa A. L. Engenharia e também pra dar um conforto maior à sua família. Virgínia dos Santos (Vitória Ribeiro), uma jovem de temperamento estável e carisma irresistível, muito comunicativa e dedicada em tudo o que faz, mas um tanto misteriosa, é contratada como diarista, para trabalhar três vezes por semana na casa, que é muito grande e com todos os requintes de luxo.

Por ser uma pessoa muito dedicada aos patrões e carinhosa com seus filhos, além de receber muitos telefonemas, Virgínia desperta apreensão e ciúmes na governanta da casa, Josefa Araújo (Celinete Guedes), que começa a persegui-la discretamente e acaba descobrindo o estranho envolvimento da moça com o namorado, que também é misterioso (Adan Nascimento). Em seguida, chega a notícia do sequestro do filho do casal, Bruno Lima (Kauan Nascimento), na porta do colégio, o que se torna um pesadelo que envolve a família, os amigos, os empregados e a polícia, que vai tentar desvendar o caso.