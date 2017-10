Loja arrecada brinquedos para crianças do subúrbio de Salvador

Para levar alegria e solidariedade a 200 crianças assistidas pela Associação Voz do Subúrbio, em Paripe, a Ferreira Costa está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos. Os interessados em participar da ação, realizada em homenagem ao Dia das Crianças (12/10/2017), podem fazer sua doação até esta segunda-feira (09/10), no posto de coleta localizado na entrada da loja, na Paralela. Serão aceitos brinquedos novos e os usados em bom estado. “A proposta da campanha é proporcionar a essas crianças momentos únicos de felicidade, longe de qualquer problema do dia a dia”, disse Pedro Souto, gerente Geral da Ferreira Costa.

A entrega acontecerá no dia 12 de outubro, durante uma festa realizada pela associação em Paripe. “Estamos ansiosos e muito felizes com o evento. Termos um parceiro como a Ferreira Costa é muito importante, porque, além de não contarmos com patrocinadores, a presença de uma loja como essa dá credibilidade às ações que desenvolvemos e abre portas para que consigamos outras parcerias”, destacou a coordenadora da associação, Lenice Gomes.

Com 16 voluntárias, a Voz do Subúrbio promove uma série de ações sociais e filantrópicas, voltadas à população do subúrbio de Salvador. Música, saúde e esporte são alguns dos temas abordados pela instituição.