Laboratório de Robótica promete mudar a realidade de jovens canudenses

A inauguração do Núcleo de Robótica de Canudos, nesta quinta-feira (05/10/2017), no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), atraiu a atenção dos jovens canudenses, que, junto com demais munícipes e autoridades lotaram a sala com capacidade para 40 estudantes. “A expectativa é fomentar a inclusão sociodigital, criando oportunidades aos jovens de Canudos e região, conforme orientação do governador Rui Costa. O desafio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação é ser o instrumento capaz de modificar e melhorar a vida das pessoas”, disse o secretário da pasta, Vivaldo Mendonça, que representou o governador na cerimônia.

Com a inauguração do espaço, a Bahia continua colhendo os frutos da realização da primeira edição da Campus Party no estado. Padrinho do projeto e responsável por doar diversos equipamentos para o Laboratório de Robótica, o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, anunciou que vai levar o projeto adiante, construindo novas unidades pela Bahia. Ele assegurou que os municípios de Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari e Salvador também terão suas unidades em breve.

Para viabilizar o funcionamento do Núcleo de Robótica, uma empresa baiana, a USE Telecom, foi responsável por levar internet em alta velocidade ao sertão da Bahia. Francesco Farruggia ressaltou em seu discurso a importância da internet para a região. “Sem a internet de alta velocidade não seria possível viabilizar o laboratório aqui em Canudos. É mais uma ferramenta tecnológica que estamos trazendo para o município”, disse, lembrando que, diante da importância histórica de Canudos, ele queria construir o primeiro laboratório no município.

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, agradeceu pela implantação do laboratório na cidade, tendo maior valor agregado por acontecer no último dia da Guerra de Canudos, quando a população celebra seus mártires. “Uma iniciativa muito importante para os nossos jovens e adolescentes na perspectiva de dias melhores, para, quem sabe, conseguirem ocupar algum lugar de destaque diante de um momento tão difícil que o país está vivendo. Então, Canudos só tem a agradecer ao Secretário, a Francesco, a Uneb e a todos os parceiros”, acrescentou.

A cerimônia contou com presença de autoridades como Alexandre Siqueira Mesquita, coordenador-geral de articulação da Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); José Bites de Carvalho, reitor da Uneb, e Luiz Paulo Neiva, diretor do campus de Canudos; Márcia Bento Moreira, coordenadora do Centro de Recondicionamento da Univasf; e Rodrigo Hita, chefe de Gabinete da Secti, acompanhado pelos colaboradores da secretaria envolvidos diretamente com o projeto.

Núcleo de Robótica

Inicialmente serão 40 computadores que irão atender duas turmas de 40 jovens para cursos nas áreas da computação, modelagem 3D e programação básica, ministrados pelo estudante Vinícius Melo (15), que vai ensinar o básico das disciplinas relacionadas à tecnologia. O laboratório também está equipado com solda, voltímetros, ferramentas, motores, lâmpadas LED, condutores, placas Arduino, além de óculos 3D, impressora profissional 3D, um robô, um drone e uma placa solar.