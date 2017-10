Jornal New York Times atualiza diretrizes de imparcialidade

O New York Times (NYT) divulgou, na sexta-feira (13/10/2017), novas diretrizes atualizadas e ampliadas para o uso de mídia social por parte dos jornalistas do veículo. O documento afirma que os funcionários não devem se pronunciar de forma enviesada ou partidária que prejudique a reputação do jornal.

Confira as diretrizes de imparcialidade do Jornal New York Times (NYT)

Para a redação:

O New York Times tem sido uma força dominante nas mídias sociais há anos. Nossas contas da sala de notícias têm dezenas de milhões de seguidores. Muitos de nossos jornalistas são influentes no Twitter, Facebook, Instagram e outras plataformas. As vozes de nossos leitores, ouvintes e espectadores informam e melhoram nossos relatórios.

Acreditamos que para continuar a ser a melhor organização de notícias do mundo, temos que manter uma presença vibrante nas redes sociais.

Mas também precisamos ter certeza de que estamos envolvidos de forma responsável nas mídias sociais, de acordo com os valores da nossa redação.

É por isso que estamos emitindo diretrizes de mídia social atualizadas e expandidas.

As diretrizes foram desenvolvidas de forma colaborativa por Cliff Levy, Phil Corbett e Cynthia Collins, e estão enraizadas nas próprias experiências de nossos jornalistas.

Por favor, lê-los de perto e levá-los ao coração.

— Dean Baquet, editor executivo

___________________

A mídia social desempenha um papel vital em nosso jornalismo. Em plataformas sociais, nossos repórteres e editores podem promover seu trabalho, fornecer atualizações em tempo real, colher e curar informações, cultivar fontes, se envolver com os leitores e experimentar novas formas de contar histórias e de voz.

Podemos efetivamente retirar a cortina e convidar os leitores a testemunhar, e potencialmente contribuir com nossos relatórios. Também podemos alcançar novos públicos.

Mas a mídia social apresenta riscos potenciais para o The Times. Se nossos jornalistas são percebidos como tendenciosos ou se se envolverem na redação editorial nas mídias sociais, isso pode prejudicar a credibilidade de toda a sala de redação.

Nós sempre deixamos claro que os funcionários da redação devem evitar publicar qualquer coisa nas mídias sociais que prejudicam nossa reputação de neutralidade e justiça. Este memorando oferece diretrizes mais detalhadas.

Os chefes de departamento serão responsáveis ​​por assegurar que essas diretrizes sejam seguidas por todos os membros da equipe em seus departamentos. Violações serão observadas nas avaliações de desempenho.

Como desenvolvemos as diretrizes de mídia social atualizadas

Buscamos um grande feedback em toda a redação, a fim de garantir que este fosse um processo colaborativo enraizado nas experiências dos nossos jornalistas. Os repórteres de vários tempos que são proeminentes nas mídias sociais revisaram as diretrizes, oferecendo insumos muito úteis e endossaram-nos.

Esses repórteres incluem: Yamiche Alcindor, Peter Baker, Rukmini Callimachi, Nick Confessore, Max Fisher, Maggie Haberman, Katie Rogers e Margot Sanger-Katz.

Aqui estão os pontos-chave

Nos posts das redes sociais, nossos jornalistas não devem expressar opiniões partidárias, promover pontos de vista políticos, endossar candidatos, fazer comentários ofensivos ou fazer qualquer outra coisa que prejudique a reputação jornalística do Times.

Nossos jornalistas devem ser especialmente conscientes de comparecer em questões que The Times está buscando para cobrir objetivamente.

Estas diretrizes aplicam-se a todos em todos os departamentos da redação, inclusive aqueles que não estão envolvidos na cobertura do governo e da política.

Peter Baker diz: “É importante lembrar que os tweets sobre o presidente Trump por nossos repórteres e editores são tomados como um comunicado do New York Times como uma instituição, mesmo que seja postado por aqueles que não o cobrem. A Casa Branca não faz uma distinção. Neste ambiente carregado, todos nós precisamos estar juntos nisso “.

Consideramos que todas as atividades de mídia social de nossos jornalistas estão sob esta política. Embora você possa pensar que sua página do Facebook, Twitter feed, Instagram, Snapchat ou outras contas de redes sociais são zonas privadas, separadas de seu papel no The Times, de fato, tudo o que publicamos ou “gosta” on-line é até certo ponto público. E tudo o que fazemos em público provavelmente será associado ao The Times.

Nick Confessore diz: “A realidade é que minha conta do Twitter é uma conta do Times. O Times não controla, mas o Times é responsável por o que aparece na minha alimentação. Na verdade, o leitor casual interpreta minhas contas sociais como uma extensão de nossas plataformas digitais, para o bem e para o mal. Eu acho que todos nós no Times precisamos abraçar isso como o preço do nosso emprego por uma importante instituição de mídia. (E, de forma justa, na medida em que a minha conta do Twitter é influente ou amplamente lida, é em grande parte porque eu sou empregado pelo The Times). “

Na mesma nota, desencorajamos fortemente os nossos jornalistas a fazer reclamações de atendimento ao cliente nas redes sociais. Enquanto você pode acreditar que você tem uma queixa legítima, provavelmente será dada uma consideração especial por causa do seu status como repórter Times ou editor.

Evite juntar grupos privados e “secretos” no Facebook e outras plataformas que possam ter uma orientação partidária. Você também deve se abster de se inscrever para eventos partidários nas mídias sociais. Se você está se juntando a esses grupos para fins de relatórios, tenha cuidado com o que você publica.

Sempre tratar os outros com respeito nas mídias sociais. Se um leitor questiona ou critica seu trabalho ou publicação de mídia social, e você gostaria de responder, seja pensativo. Não implica que a pessoa não tenha lido atentamente seu trabalho.

Se a crítica é especialmente agressiva ou desconsiderada, provavelmente é melhor abster-se de responder. Também apoiamos o direito de nossos jornalistas silenciar ou bloquear pessoas em mídias sociais que são ameaçadoras ou abusivas. (Por favor, evite silenciar ou bloquear pessoas por simples críticas a você ou a seus relatórios.)

Rukmini Callimachi diz: ” Eu costumava ficar realmente chateado e responder ao abuso – o que só piorou. O que eu finalmente descobriu é que, se eu bloquear agressivamente as pessoas abusivas, posso controlar o fluxo – e isso é, penso eu, porque as pessoas que falam dessa maneira às mulheres geralmente são seguidas por outras pessoas que pensam que é bom usar palavras grosseiras. Ao bloquear qualquer pessoa que use termos abusivos, posso interromper a conversa. Eu acho que isso é especialmente importante como uma estratégia para as mulheres, em um momento em que as pessoas pensam que os memes de violação são uma boa maneira de responder a uma história que eles não gostam por uma escritora do New York Times. “

Se você se sente ameaçado por alguém nas mídias sociais, informe seus supervisores imediatamente. The Times tem políticas para proteger a segurança de nossos jornalistas.

Nós acreditamos no valor de usar as redes sociais para fornecer cobertura ao vivo e oferecer atualizações ao vivo. Mas pode haver momentos em que preferimos que nossos jornalistas concentrem seus primeiros esforços em nossas próprias plataformas digitais.

Geralmente, queremos publicar as exclusivas em nossas próprias plataformas primeiro, não nas mídias sociais, mas pode haver instâncias em que é sensato publicar primeiro nas redes sociais. Consulte seus supervisores para orientação.

Seja transparente. Se você tweeted um erro ou algo impróprio e deseja excluir o tweet, certifique-se de reconhecer rapidamente a exclusão em um tweet subsequente. Consulte nossa política de correções de mídia social para orientação.

Se você estiver vinculando outras fontes, procure refletir uma coleção diversificada de pontos de vista. Compartilhar uma variedade de notícias, opiniões ou sátira de outros geralmente é apropriado. Mas, consistentemente, a ligação a um só lado de um debate pode deixar a impressão de que você, também, está tomando partido.

Tenha cuidado ao compartilhar scoops ou histórias provocativas de outras organizações que The Times ainda não confirmou. Em alguns casos, um tweet da história de outra empresa por um repórter do Times foi interpretado como The Times confirmando a história, quando de fato não tem.

Queremos que nossos jornalistas sintam que podem usar as mídias sociais para experimentar estilos de voz, enquadramento e relatórios, especialmente quando essas experiências levam a novos tipos de narração nas plataformas do The Times.

Margot Sanger-Katz diz: “Parte do que é divertido e interessante sobre essas outras plataformas é que eles são um pouco diferentes das páginas do artigo do The Times em tom e enquadramento: você pode fazer perguntas sobre coisas que você não conhece, fazer piadas, expressar surpresa, compartilhar o trabalho dos outros, etc. Parte da razão pela qual eu acho útil o Twitter, e um uso valioso do meu tempo, é achar útil conversar com especialistas e leitores e testar idéias de forma menos formal e com menos certeza do que em um artigo. (Dito isto, estou sempre consciente de que qualquer um dos meus tweets pode acabar sendo citado em outro lugar como as declarações de um repórter Times). “

Claro, vale a pena enfatizar novamente que, só porque nossos jornalistas podem experimentar coisas novas nas mídias sociais, isso não significa que eles tenham uma licença para investigar no editorial ou na opinião.

Se você ainda não tem certeza sobre o que você está postando

Se você não sabe se uma postagem de mídia social está em conformidade com os padrões Times, faça-se estas perguntas:

Você expressaria pontos de vista semelhantes em um artigo sobre as plataformas do The Times? Alguém que lê sua postagem tem motivos para acreditar que você está tendencioso em uma questão específica? Se os leitores veem sua postagem e percebam que você é um jornalista do Times, isso afetaria sua visão da cobertura de notícias do The Times como justo e imparcial? O seu cargo pode dificultar a capacidade de seus colegas efetivamente desempenhar seus cargos? Se alguém olhasse para todo o feed de mídia social, incluindo links e retweets, eles teriam dúvidas sobre sua capacidade de cobrir eventos de notícias de forma justa e imparcial?

Maggie Haberman diz: “Antes de postar, pergunte-se: é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser dito por você e é algo que precisa ser dito por você agora mesmo? Se você não responder a nenhum dos três, é melhor não se precipitar “.

Como sempre, se você não tiver certeza, consulte seu supervisor ou outros líderes da redação sobre suas práticas de mídia social.

Além dessas diretrizes de mídia social, os membros da equipe devem estar familiarizados e seguir as diretrizes de jornalismo ético da redação , que também se aplicam aqui.

E finalmente …

Como você pode ver, tentamos encontrar um equilíbrio. Queremos que nossa sala de redação abrace as mídias sociais, o que nos oferece tantas oportunidades para se conectar com leitores, ouvintes e espectadores (para não mencionar fontes), estendendo o alcance do The Times. Mas também esperamos que nossos jornalistas tomem consigo essas diretrizes de mídia social – e especialmente os insights que colecionamos de nossos colegas sobre como se envolver nessas plataformas.

Agradecemos sua opinião. Entre em contato com Cliff Levy, Phil Corbett ou Cynthia Collins com perguntas sobre essas diretrizes. Dada a natureza dinâmica das mídias sociais, temos certeza de que as diretrizes continuarão a evoluir.