Itaparica sedia 1ª edição do festival de música e poesia

Nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2017 município de Itaparica receberá a 1ª edição do Festival de Itaparica: Música e Poesia (FITA), que contará com a participação de artistas locais, estaduais e nacionais. Serão três dias de programação musical e poética, com apresentações na praça Jardim dos Namorados. Dentre os nomes para compor a grade musical do projeto, destacamos: BaianaSystem, Zeca Baleiro, Mariene de Castro e Lazzo Matumbi. A poesia vem representada por Lirinha, Karina Rabinovitz, Jackson Costa, Bule Bule, e etc. Paralela à programação artística, o FITA contará com uma Praça de Alimentação, com oficinas e com ações realizadas na Biblioteca Juracy Magalhães e no Centro de Convenções do Grande hotel SESC Itaparica. O acesso a toda a programação será gratuito. O FITA é uma realização da Prefeitura Municipal de Itaparica.

Unir música e poesia é o grande diferencial do Festival de Itaparica, que também dará destaque às manifestações artísticas locais. Durante o evento, serão realizadas oficinas de literatura e música, promovendo o conhecimento, a leitura e a troca de experiências entre o artista participante e a comunidade local e/ou turística.

Com esta proposta, vislumbra-se a realização do sonho de quem acredita na cultura e na arte como elemento transformador de pessoas e pensamentos, como instrumento concreto de trabalho, educação e transformação social. É certo que este Festival de Música e Poesia é o ponto de partida para novos eventos que possam abranger muitas outras linguagens, públicos e territórios, trazendo prosperidade para toda a comunidade do município. O FITA promete ser o começo de um novo momento na cultura, na arte e no turismo Itaparicano.

Turismo cultural

O Festival reforçará a importância de Itaparica como centro regional de cultura, lazer e turismo. A proposta é fazer do município uma referência cultural da Baía de Todos os Santos, promovendo a autoestima de seus habitantes, fortalecendo a imagem de cidade turística e abrindo espaço para um nicho cada vez mais valorizado no mercado de turismo: o Turismo Cultural! Itaparica possui uma rica e expressiva produção cultural e artística, que pode ser potencializada, para o bem da comunidade. O Festival de Música e Poesia de Itaparica tem como objetivo aproveitar o potencial turístico do município para desenvolver um evento cultural que traga benefícios para a comunidade, que promova o turismo e que absorva mão de obra local para a realização de serviços diversos.

O projeto pretende atingir a um público diverso, desde a comunidade local e cidades vizinhas, a pessoas de outros estados, no intuito de despertar o interesse especial na música popular brasileira e na poesia.