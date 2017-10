Itamaraju ganha nova sede da 43ª Companhia Independente da PM; investimento foi de R$ 2,2 milhões

O governador Rui Costa e o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, entregaram na manhã deste sábado (21/10/2017), a nova sede da 43a Companhia da Independente da Polícia Militar (Itamaraju). A inauguração, que beneficia a população do Extremo da Bahia , integra as ações de modernização das polícias no Interior do Estado.

No espaço, dividido entre prédio administrativo e a unidade operacional, foram investidos cerca de R$ 2,2 milhões. Em visita às unidades da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica do município, o secretário Maurício Barbosa sinalizou uma reforma para as unidades, que ficam instaladas em terreno próprio.

” Há um esforço muito grande do governo do estado em continuar o projeto de modernização da unidades policiais no interior do estado e, apesar da crise, estamos conseguindo manter o calendário de entregas”, reforçou Barbosa.

Lembrou ainda que, no Extremo Sul do Estado, além de Itamaraju, Porto Seguro também foi beneficiada recentemente, com investimentos em novas estruturas e que as obras do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas também estão avançadas e logo devem ser lançadas.