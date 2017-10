Intervenção com palhaças no centro de Feira de Santana marca segundo dia oficial do FENATIFS

O segundo dia oficial do Festival Nacional de Teatro Infantil (Fenatifs) contará com atividades diversas e especiais e grandes emoções. A partir das 9h30, no CEU do bairro Cidade Nova, será encenado pela Turma do Biribinha, de Alagoas, o espetáculo “Magia”.

Logo em seguida, às 10 horas, a intervenção “Semeadoras Cômicas”, vai ocupar o centro de Feira de Santana, saindo do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) em direção ao Mercado de Arte Popular (MAP).

Distribuindo flores, interagindo com o ambiente e alterando coloridamente a ordem estabelecida e padronizada. Passeando pelas ruas e honrando suas ancestralidades cômicas e sagradas estas mulheres estão em busca de realizar um antiquíssimo ritual… o ritual de rir de si mesma! Advertimos que esta estranha prática pode balançar os corações.

Esta ação é a culminância da atividade formativa, liderada pela atriz, palhaça e pesquisadora da arte-ritual Felícia de Casto, “Palhaças Bem-vindas Sois Vós”, realizado na última sexta e no sábado, no Cuca.

No começo da tarde, a partir das 14h30, teremos o sarau “O Circo dos Poemas Brincantes”, com a Turma Infantil do Cuca. A atividade ocorrerá no Museu Regional de Arte (MRA).

Ainda no turno vespertino, às 15 horas, no Teatro do Cuca, será apresentado o documentário “Minha Avó era Palhaço”, com a participação da debatedora Mariana Gabriel (SP). O vídeo conta em 52 minutos a trajetória artística da primeira palhaça negra do Brasil, Maria Eliza Alves dos Reis: palhaço Xamego. Grande atração do Circo Guarany no início da década de 40.

O encerramento das ações está previsto para às 19h30, também no Teatro do Cuca, com a exibição do filme baiano “Ridículos”, seguido de bate papo com os artistas que participaram desta produção cinematográfica.

O filme mostra, de forma mágica e linda, a forma como o palhaço vai se encontrando e percebendo todas as possibilidades do riso. Desde números, momentos em curso, apresentações e depoimentos ricos em detalhes que colocam o espectador no universo do palhaço e da brincadeira. Um filme para tocar e sensibilizar.

APOIO INSTITUCIONAL

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015), com sede e foro na cidade de Feira de Santana – BA.

A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos de cunho socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

ESPETÁCULOS E ATIVIDADES FORMATIVAS

Desde a 1ª edição (em 2008) o Fenatifs vem oferecendo no período de 1º a 12 de outubro mais de 50% da sua capacidade de atendimento para que estudantes da rede pública possam ter acesso gratuito aos espetáculos que se apresentam nos teatros de Feira e nos espaços alternativos. As reservas podem ser feitas através do e-mail: [email protected]

Para a comunidade em geral e instituições privadas os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares: R$ 15,00 (meia promocional para todos), um incentivo para que os adultos possam ir com as crianças ao teatro. Além dos ingressos a preços populares o público espontâneo também pode ter acesso aos espetáculos que são apresentados nas Mostras Jovens Talentos e Talentos Mirins através da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival também oferece gratuidade nas suas atividades formativas que são compostas por oficinas, workshops, palestras, filmes, debates direcionados a todos os públicos, desde artistas, arte-educadores, profissionais liberais até pessoas interessadas em conhecer melhor o movimento artístico e cultural. Como colaboração, os participantes são convidados a doarem 1 kg de alimento, contudo a doação não é obrigatória.

As doações são destinadas a instituições e projetos sociais de Feira de Santana (BA). Para todas as Atividades Formativas do 10º Fenatifs serão emitidos certificados de participação. Os interessados em participar das Atividades Formativas podem se inscrever pelo site www.ciacucadeteatro.com.br.